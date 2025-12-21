İlk kez Özgür Özel duyurmuştu: Çağlayan'da intihar girişiminde bulunan ismin ifadesi ortaya çıktı!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, kasım ayında İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde düzenlenen mitingde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik operasyon kapsamında ifade veren bir gizli tanığın Çağlayan Adliyesi’nde intihara kalkıştığını söyledi.

Özel’in bu sözlerinin hemen ardından da CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, adliyede kendini balkondan boşluğa sarkıtan bir kişinin intihar girişimi sırasında çekilen bir video paylaştı.

BAŞSAVCILIK: İNTİHARA KALKIŞAN GİZLİ TANIK DEĞİL

Olayın ardından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir açıklama yaptı ve 26 Ağustos’taki intihar girişiminde bulunan kişinin soruşturmadaki gizli tanıklar olmadığını vurguladı, o görüntülerin bir yurttaşın intihar girişimine ait olduğunu duyurdu.

Açıklama, sıradan bir yurttaşın intihar girişimi gibi olsa da, ifadesi alınan kişi İdris Özcelep; yani İBB dosyasının önemli şikayetçilerinden biriydi.

‘KULLANILDIĞIMI DÜŞÜNDÜM’

Gazete Pencere, Çağlayan Adliyesi’nde intihara kalkışan İdris Özcelep’in, savcılığında vurguladığı 26 Ağustos 2025 tarihli ifadeye ulaştı.

Özcelep, ifadesinde isminin gizli tutulacağı sözü verildiğini ancak kamuoyuyla paylaşıldığını belirterek “Onurumla oynandığını ve kullanıldığımı düşündüm” dedi ve bu nedenle intihar girişiminde bulunduğunu söyledi.

İSKİ’Yİ BASTI, BAŞA’YI ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ

İstanbul’un Pendik ilçesinde maden ruhsatı talebi reddedilen Özcelep, 2024 yılında İSKİ’yi basmaya kalkışan bir isim olarak biliniyor.

Özcelep’in saldırısı sırasında İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa’yı da ölümle tehdit ettiği de, olayla ilgili tutulan tutanakta yer alan bilgiler arasında. Bu konuyla ilgili İstanbul İdare Mahkemesi’ne dava açan Özcelep, orada da istediği sonucu elde edemedi.

İBB dosyasında mağdur ve müşteki tarafta olduğunu söyleyen Özcelep, olayla ilgili verdiği ifadede, intihar girişiminden önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gittiğini ancak kendisiyle görüşülmediği için balkondan atlamaya çalıştığını belirtiyor.

Özcelep, olayın ardından polise şu ifadeyi verdi:

“Bahse konu olayın olduğu gün, yani 26.08.2025 günü saat 16.00 sularında İstanbul Adalet Sarayı’na Başsavcı ile 4. İdare Mahkemesi’ndeki davam hakkında görüşmeye geldim. Burada bulunan güvenlik görevlisi ve özel kalemine durumu anlatarak görüşme talebimi ilettim. İsmini bilmediğim özel kalem olan bayan şahıs, elimdeki evrakın bir fotokopisini alarak içeriye gitti. Yaklaşık 5 dakika sonra geldi. Başsavcının misafirleri olduğunu ve şu an bu konuyla ilgilenemeyeceklerini söyleyerek beni göndermeye çalıştı.

Ben İBB ile ilgili mağdur ve müşteki taraftayım. Daha önce bununla ilgili ifade verdim. Bana bilgilerimin gizli kalacağını söylediler. Fakat operasyonlardan sonra adım kamuoyuyla paylaşıldı. Ben de onurumla oynandığını ve kullanıldığımı düşündüm. Kendime yediremedim. Bu yüzden beni göndermeye çalıştıkları anda aşağıya atlamaya çalıştım. Burada bulunan güvenlikler hemen müdahale etti.”

Özcelep ifadesinde, İdare Mahkemesi’ndeki davasıyla ilgili başsavcılığa hangi amaçla görüşmeye gittiğine ilişkin detaylı bir açıklama yapmadı.