Bilim Kurulu üyesinden 'AVM'ye gider misiniz?' Sorusuna yanıt
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, "çok zorunda kalmazsam alışveriş merkezine gitmem" dedi.
Fox TV’de İsmail Küçükkaya’nun sunduğu “Çalar Saat” programına katılan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, alışveriş merkezlerinin açılışına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Küçükkaya’nın “Siz AVM’ye gider misiniz” sorusu üzerine Azap, “Gitmem, çok zorunda kalmazsam gitmem” yanıtını verdi.
“AVM’ye gitmem gerekirse tedbirlere dikkat ederek giderim, işimi halledip ayrılırım” diyen Azap, salgın öncesindeki gibi topluca AVM’ye gidip vakit geçirmenin yapılmaması gerektiğini vurguladı.
Azap, “İkinci dalgada en çok korktuğumuz grup yaşlılarımız" ifadelerini de kullandı.
Alışveriş merkezlerinin (AVM) büyük bölümü 20 Mart’tan itibaren kapattığı kapılarını, bugün yeniden açıyor.
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