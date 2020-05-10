Bilim Kurulu üyesinden pazartesi ve cuma uyarısı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, salgının devam ettiğini belirtti. Özlü, ''Alışverişe, pazar yerlerine, marketlere zorunlu değilse pazartesi veya cuma değil hafta ortalarında gidelim" dedi.
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü de Twitter hesabından koronavirüs salgınına karşı yurttaşları uyardı.
Özlü, şunları belirtti:
''Alışverişe, pazar yerlerine, marketlere zorunlu değilse Pazartesi veya Cuma değil hafta ortalarında gidelim. Telaş etmeyelim, sabırlı olalım. Sırayla, sosyal mesafeyi koruyarak, birbirimize saygı göstererek hızlıca işimizi görelim. Vakit geçirmek için dışarıya çıkmayalım, keyif alışverişi yapmayalım. Sadece zorunlu ihtiyaçlarımızı karşılamak için dışarıya çıkalım. Havalandırmanın iyi olmadığı, insan yoğunluğu fazla olan kapalı alanlardan kaçınalım. Maskemizi usulüne uygun şekilde takalım. Salgın devam ediyor. Bugün 1542 kişi hastalandı ve 47 yurttaşımızı kaybettik.''
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