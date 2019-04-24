Vazgeçilmez şifre: 123456

HARF VE SAYI KULLANIN

İngiltere Ulusal Siber Güvenlik Merkezi tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, dünya genelindeki 23.2 milyon hesap, '123456' şifresine sahip. Listenin ikinci sırasında ise '123456789' şifresi bulunuyor. 'qwerty' ve '1111111' şifreleri de en çok kullanılan diğer hesap şifreleri arasında kendine yer buluyor. Güvenlik uzmanları, kolay tahmin edilebilir şifreler yerine daha karmaşık şifreler kullanılmasını öneriyor. Genellikle büyük ve küçük harf, sayılar ya da semboller içeren şifreler, her zaman diğerlerine göre daha güçlü kabul ediliyor.