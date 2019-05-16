Bilim insanları yaşayan organizma üretti

Bilim insanları DNA’sı tamamiyle insan tarafından yazılan yaşayan bir organizma üretmeyi başardıklarını duyurdu. Cambridge Üniversitesi’nden araştırmacılar E koli (Escherichia coli) adı verilen bakterinin DNA’sını yeniden yazarak yaşayan bir bakteri üretmeyi başardıklarını açıkladı.

Laboratuvarda sentetik versiyonu yapılan E koli organizması genellikle toprakta ve insan bağırsaklarında bulunuyor. Bu bakterinin sentetik genomdan dört kat daha büyük olduğu ve daha önce üretilenden daha karmaşık olduğu ifade edildi.

New York Times gazetesinin aktardığı haberde, bakterinin canlı olduğu ve yavaş bir biçimde çoğaldığı ancak hücrelerinin yeniden yapılandırılan genetik kod ile benzer proteinler üreterek yeni biyolojik kurallara göre işlediği ifade edildi.

Bu sentetik bakterinin yaşayan fabrikalar olarak değerli moleküller üretmek için yol gösterebileceği; aynı zamanda genetik kodların yaşamın başladığı dönemlerde nasıl meydana çıktığı konusunda ipuçları verebileceği belirtiliyor.

Cambridge Üniversitesi’nden moleküler biyolog Jason Chin, çalışmasında bütün yaşayan canlıların neden genetik bilgilerinin kafa karıştıcı bir şekilde kodlandığını anlamaya çalıştığını belirtti.