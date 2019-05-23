Çiğli Belediyesi de Mars'a bilet aldı

NASA, eski mikrobik yaşam formlarını araştırmak için Temmuz 2020’de kızıl gezene göndereceği "Mars 2020" uzay aracıyla ismini Mars’a göndermek isteyenlere internet sitesi üzerinden kayıt olma çağrısı yapmıştı.

Çiğli Belediyesi de, NASA’nın "Mars 2020" isimli projesinde geliştirdiği insansız izci aracında bulunan çiplere adını yazdırdı. NASA tarafından da Çiğli Belediyesine hatıra biniş kartı verildi.

Yolculuğa dahil olan belediye, verilen elektronik yolculuk biletini twitter hesabından paylaştı. Paylaşılan yazıda, "Flamingolarımızla biz de oradayız:))) #Mars2020" notu düşüldü.

22 Mayıs itibariyle dünya çapında 574 bin 906 kişi adını Mars’a göndermek için projeye katıldı.

NASA'nın internet sitesinde projeye en çok ilgi gösteren ülkeler listesinde, Türkiye, 65 bin 197 başvuruyla üçüncü sırada yer aldı. İlk ise sırada ise ABD ve Hindistan var.

Haziran 2020’de fırlatılacak olan Rover uzay aracının Şubat 2021’de Jezero kraterine inmesi planlanıyor.