YSK Başkanlığına Serdar Mutta seçildi: Doktorasıyla ilgili soru işaretleri yeniden gündem oldu

Yüksek Seçim Kurulu üyeliğine Yargıtay ve Danıştay Genel Kurulları tarafından seçilen altı üye, bugün yemin ederek görevlerine başladı.

Yemin töreninin ardından da 16.00'da görevi sona eren YSK başkan ve başkanvekilinin belirlenmesi için seçim yapıldı.

Yapılan seçimle yeni başkan olarak Serdar Mutta seçildi. Başkanvekilliği görevine ise İsmail Kalender seçildi.

Mevcut başkan Ahmet Yener, 2023 yılından bu yana bu görevi yürütüyordu.

TARTIŞMALI 'DOKTORA' VE İHTİMALLER

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, geçen yıl aralık ayında kaleme aldığı "Yarının kavgasına bugünden bakalım" başlıklı yazısında, Serdar Mutta'nın iktidar kulislerinde YSK Başkanlığı için en güçlü aday anıldığını belirtirken Mutta'nın doktora diplomasıyla ilgili soru işaretleri olduğuna dikkat çekmişti.

Terkoğlu, Mutta'yla ilgili, "Yargıtay üyesi de olan Mutta, halihazırda YSK’de göreve devam eden üyelerden. İktidar da Mutta’nın YSK başkanlığını desteklediği sinyalini veriyor. Ama bir çekince olduğunu öğrendim. Tam da şimdi “Muhalefetin eline koz verir miyiz” endişesi Mutta’nın isminin üzerinde bir gölge gibi duruyor" ifadelerini kullanmıştı.

CHP'nin tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı adayı olarak duyursa da YSK'nin “Kıbrıs’tan geçişle aldığı diploması iptal edilmiş” diyerek başvuruyu reddedeceğini, bunu da yeni başkanın kamuoyuna duyuracağını belirten Terkoğlu, Mutta'nın eğitim geçmişiyle ilgili YSK’nin resmi sitesinde "Yakın Doğu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Kamu Hukuk Ana Bilim Dalında ‘Ceza Muhakemesi Hukukunda Adli Kontrol’ isimli tez çalışmasıyla da doktora çalışmasını tamamlamıştır” bilgisinin yer aldığını kaydederek şunları dile getirmişti:

"YÖK’ün 'yurtdışı doktora denkliği' üzerine bir yönetmeliği var. 6. maddesinin ikinci fıkrasında şu yazıyor: 'Doktora eğitiminin YÖK tarafından tanınan yükseköğretim kurumlarında örgün eğitim yöntemiyle alınmış olması şarttır. Üniversitelerarası Kurul Yönetim Kurulu tarafından, doktora yapılan ülke, doktora tez konusu ve içeriği, doktora döneminde ders alınıp alınmadığı gibi her bir başvurunun kendine özgü şartlarının değerlendirilmesi saklı kalmak kaydıyla; doktora eğitimi süresince başvuru sahiplerinin öğrenim gördüğü üniversitenin bulunduğu ülkede en az sosyal bilimler için 200 gün, mühendislik, temel bilimler, beden eğitimi ve spor bilimleri ve diğer bilimler için 300 gün, sağlık bilimleri için 400 gün bulunması şarttır.'

Yani YÖK diyor ki: 'Doktora ciddi iştir, hukuk doktorası için en az 200 gün o ülkeye gidip derse girmelisin'. Örgün eğitimdeki hafta sonu ve resmi tatilleri çıkarırsanız bu aşağı yukarı en az bir yıl demek.

İşte Yargıtay’dan YSK’ye, iktidar kulislerinden YÖK’e kadar konuşulan konu da bu. Serdar Mutta’nın YSK sitesine konan resmi özgeçmişinde göründüğü gibi kesintisiz bir mesleki süreci var. 2018’den beri Yargıtay’da olan Mutta, 2021’de doktorasını almış. Bunu da resmi özgeçmişine yazdırmış.”

"PEKİ SİZ HANGİ USULLE ALDINIZ?"

Terkoğlu yazısında, Mutta'nın doktorasıyla iki ihtimal olduğunu ifade ederek şöyle devam etmişti:

“Ya Mutta’ya “istisna” uygulanmış ya da meslektaşlarına fark ettirmeyecek şekilde en az bir yıl Kıbrıs’ta derslerini takip etmiş. İşte bu garip durum hem yargı hem iktidar kulislerinde fısıltıyla konuşuluyor: Ya muhalefete '1990’deki Kıbrıs’tan usulsüz yatay geçiş nedeniyle diploması iptal olduğu için aday olamaz' diyecek YSK başkanına, muhalefet de “Peki siz Kıbrıs’taki diplomanızı hangi usulle aldınız” yanıtını verirse? Bu polemik seçimin önüne geçerse? Yine bir tantana koparsa?"