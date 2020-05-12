Bir günde 8 Atatürk büstü çaldı

12 Mayıs 2020 Salı, 10:16

Olay, geçen hafta Perşembe günü Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi'nde bulunan Öğretmen Mehmet Ali Deniz İlkokulunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz şahıslar okulun önüne gelerek çevreyi kolaçan etti. Daha sonra hırsızlardan biri okulun demir kapısından içeri girerek bahçede bulunan Atatürk büstünü yanında getirdiği İngiliz anahtarıyla uzun süre sökmeye çalıştı. Hırsızın büstü sökmek için uğraştığı bu anlar okulun bahçesindeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Uzun uğraşların ardından büstü söken kimliği belirsiz hırsız, Atatürk büstünü kucaklayarak okuldan ayrıldı.

Öğle saatlerinde okula gelen yetkililer büstü yerinde göremeyince polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler inceledikleri güvenlik kameralarından şüphelinin kimliğini tespit ederek arama çalışması başlattı.

AYNI GÜN 8 FARKLI OKULDA HIRSIZLIK OLDU

Panayır Mahallesi'nde çalınan Atatürk büstünü çalan hırsızı yakalamak için soruşturma başlatan ekipler, aynı gün 8 farklı okuldan büstlerin çalındığı ihbarına ulaştı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, 8 okuldaki büstü çalan hırsızların Adem A. (37), İlker Ç.(35) ve Serkan A. (35) olduğunu belirledi. Kimlikleri belirlenen 3 hırsız başarılı bir operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

HURDACILARA SATMIŞLAR

Hırsızları yakaladıktan sonra sorgulanmak üzere emniyete götüren ekipler, büstlerin 2 bin liradan hurdacılara satıldığı bilgisine ulaştı. Büstleri bulmak için harekete geçen polis ekipleri, hurdacılara baskın düzenleyerek çalınan 6 büstü ele geçirdi. Büstler okullara teslim edilirken, şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan Adem A., İlker Ç. ve Serkan A. tutuklanarak, cezaevine gönderildi.