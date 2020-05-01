‘Birlikte asarız’

01 Mayıs 2020 Cuma, 06:00

A Milli Voleybol Takımı’nın ve Eczacıbaşı VitrA’nın yıldız isimlerinden Hande Baladın, koronavirüs nedeniyle liglere verilen arayı evde çalışarak geçiriyor. Salgın öncesi CEV Şampiyonlar Ligi’nde, Polonya ekibi Budowlani Lodz’a karşı oynanan maçta sakatlanarak büyük bir şanssızlık yaşayan milli smaçör “Liglerin ertelenmesi belki de benim için bir şans oldu” dedi.

Dünya genelinde yaşanan bu zorlu süreci hep birlekte atlatacağımızı söyleyen Hande, Cumhuriyet okurlarına da önemli mesajlar verdi.

Aslında bu süreç benim için tamamen ilginçti diyebilirim. Sakatlandığımda “Bir ihtimal sezonu kapadım ve yetişmem çok zor” derken 2-3 hafta sonrasında liglerin ertelenmesi benim için belki de bir şans oldu. Liglerin tekrar başlaması durumunda ligi oynayarak kapama ihtimalim çok yüksek.

Kulübün programları dışında sakatlıktan sonra toparlanma sürecinde doktorlarımızın verdiği egzersizleri uyguluyorum. Daha çok esneme ve üst vücut egzersizlerimle birlikte çok fazla kas kaybı yaşamamam için bazı bacak egzersizlerimle çalışmama devam ediyorum. Yaptığımız fiziksel antrenmanların yanı sıra top antrenmanlarının eksikliğini muhakkak kulübe dönünce yaşayacağız. Bu eksikliği de eminim hepimiz başlarda hissedeceğiz ve bizi bir adaptasyon süreci bekliyor olacak. Ancak hep birlikte bu güçlükleri aşarız.

‘HER ANI ÇOK ÖZLÜYORUM’

Şubat ayından beri voleybolu çok özledim. Geçirdiğim talihsiz sakatlık yüzünden voleybola sanırım takım arkadaşlarımdan bir tık daha fazla hasret kaldım. Takım arkadaşlarımı, tekrardan maça çıkmayı ve maç için heyecanlanmayı çok özledim. Sahanın içindeki kenetlenmeyi, sahanın dışında ise takımımla geçirdiğim her anı çok özlüyorum.

‘İSPANYOLCA ÖĞRENİYORUM’

Bu zamana kadar hep bir programa göre yaşadık. Şimdi ise yapmamız gereken her şeyi kendimiz programlayıp öyle yaşıyoruz. Uyku saatimiz, kahvaltı saatimiz, yapacağımız antrenman ve egzersizleri hep kendimiz planlıyoruz ve bunu her gün farklı saatlerde gerçekleştirebiliyoruz. Antrenman, maç ve milli takım yoğunluğundan kendimize ve ailemize daha az vakit ayırabiliyorduk ama bu zorlu süreçte de yapmamız gereken tek şey sevdiklerimiz ve kendimiz için evde kalmak. Ailem ile beraberim. Belki de 12 senedir ilk defa ailemle bu kadar uzun süre vakit geçirebildim. Bize çok iyi geldi diyebilirim. Hep bir İspanyolca merakım olduğu için bu süreçte internet üzerinden İspanyolca derslerine başladım. Kendimi bu yönde olabildiğince geliştirmek istiyorum.

‘BİRBİRİMİZE DESTEK OLUYORUZ’

Takım arkadaşlarımızla sürekli iletişim halindeyiz. Kopamıyoruz. Bu süreçte neler yaptığımızı ve vaktimizi nasıl değerlendirdiğimizi birbirimizle paylaşıyoruz. Birbirimize konuşarak destek oluyoruz ve birbirimize psikolojik olarak çok iyi geliyoruz. Şu an basketbol, futbol ve hentbol gibi takım sporları arasında voleybol olarak da belirsizliğin içindeyiz. Önümüzü pek göremiyoruz fakat federasyonumuzun ve Spor Bakanımızın sağlıklı karar alacağından şüphemiz yok. Benim de vereceğim en önemli mesaj herkesin evde kalması. Sevdiklerimiz için, büyüklerimiz için ve kendi sağlığımız için lütfen tedbirlerimizi alıp, evde kalmaya özen gösterelim.

‘ACELEYE GEREK YOK’

Süreç bitince arkadaşlarımla görüşmek istiyorum. Hepsini çok özledim. Ama bunun için kimsenin acele etmesine gerek yok. Önce şu zorlu günlerden geçelim, daha sonrasında beraber geçirecek çok vaktimiz olur.