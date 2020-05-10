Biyokütle Enerji Santrali’nin şirketi mahkeme kararı dinlemiyor
Samsun İdare Mahkemeleri tarafından planları ve ruhsatı iptal edilen Oltan Köleoğlu Enerji’ye ait Çarşamba Biyokütle Enerji Santralı’nın (BES) inşaatı mühürlenerek durduruldu.
Mührün kırılarak inşaat faaliyetinin devam ettiğini tespit eden çevreciler, “Hukuksuzluğa dur deyin” çağrısında bulundu.
Eğercili köyündeki yurttaşlar santral önünde nöbet tutarak faaliyetleri gözlemlemeye devam ederken inşaat alanına giren çimento kamyonu ile diğer araçları da fotoğraflayarak durumu kaymakamlığa bildirdiler.
‘PEŞİNİ BIRAKMAYIZ’
Samsun Çevre Platformu Sözcüsü Mehmet Özdağ, “Mühürlendiğine göre şantiyede hiçbir inşaat faaliyeti yapılamaz.
Savcılık işlem başlatmalı. Biz bu işin peşini bırakmayacağız” çağrısında bulundu. Samsun Baro Başkanı Kerami Gürbüz, “Mühürlenerek resmen durdurulduğu açıklanan biyokütle enerji santralının inşaatı ivedilikle fiilen de durdurulmalı” diye konuştu.
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