Terkoğlu kulislerde konuşulan 3 ihtimali anlattı... İmamoğlu dikkat çekmişti: 9 Temmuz'da ne olacak?

Tutuklanıp görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davanın ilk duruşması sürüyor.

İBB Davası'nın mahkemenin başkanı, duruşmanın 9 Temmuz'da bitirileceğini açıklamış ve İmamoğlu "En son savunma yapacağımı kaç kez söyledim, kabul ettiniz. Ne oldu şimdi? 9 Temmuz'da ne olacak?" diye sormuştu.

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu Onlar TV’de yaptığı programda siyaset kulislerinde "9 Temmuz'dan sonra Türkiye'de ne olacak?" sorusuna yanıt için 3 farklı senaryo konuşulduğunu söyledi.

İLK SENARYO: DOKUNULMAZLIKLARIN KALDIRILMASI

Terkoğlu, konuşulanları şu şekilde aktardı:

"9 Temmuz sonrası yaşanacaklar için ilk ihtimal Özgür Özel, Ali Mahir Başarır, Veli Ağbaba, Umut Akdoğan, Burhanettin Bulut, Turan Taşkın Özer, Özgür Karabat gibi Özgür Özel'in yakın ekibine dönük, çok görünür şekilde Antalya'dan, Uşak'tan, İBB'den ve kurultay davasından gelen fezlekelerin Ankara'da birikmesiyle başlayan bir dokunulmazlık kaldırma sürecinin başlatılması. Belki de bir ay içerisinde yeni parti arefesinde bir hamle yapılabilir mi? İlk ihtimal bu."

İKİNCİ OLASILIK: MANSUR YAVAŞ'A OPERASYON

"İkinci ihtimal Ankara'da çok dikkat çekici şekilde başsavcı ve 14 başsavcı vekilinin toptan değişmesi ve bu isimlerin çoğunlukla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki operasyonlarda önemli görevlerde bulunmuş isimlerden oluşması, Ankara'da da bir operasyon beklentisini yükseltiyor. Zaten bu dönemde de Haymana Belediye Başkanının da aralarında bulunduğu isimler 'Operasyona uğrayabilirim' düşüncesiyle CHP'den AKP'ye geçiş yaptı. Mesela Çankaya, CHP'nin en güçlü olduğu ilçe ve sürekli görüyorsunuz iktidar medyasından bir tür 'Sana operasyon geliyor' mesajı veriliyor.Başta Ankara Büyükşehir Belediyesi olmak üzere aslında belki de CHP adına önemli hesapların yapıldığı, önümüzdeki dönem siyaset gündemini ve cumhurbaşkanı adayını belirleyecek belediyelere yönelik Ankara merkezli operasyonlar gelebilir mi?"

ÜÇÜNCÜ İHTİMAL: HİÇBİR ŞEY OLMAYACAK

"Üçüncü senaryo da şu, hiçbir şey olmayabilir. Bu davalara girip çıkan bazı avukatlara sordum. '9 Temmuz'u mahkeme başkanı kendi kafasında planlamış olabilir ve aslında hiçbir anlamı da olmayabilir' diyorlar. Mahkemeye 9 Temmuz ve 10 Ağustos arasında ara verilecek. Yani 1 ay 1 gün boyunca İmamoğlu ve tutuklu olan yakın kurmayları, kamuoyu ile temas kuramayacak. Yalnızca avukatları aracılığıyla dışarıya mesaj aktarabilecekler."