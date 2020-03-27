Bloomberg: TÜSİAD koronavirüs salgınına karşı daha sıkı tedbirler istedi
Bloomberg, TÜSİAD'ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a mektup yazarak koronavirüsü salgınına karşı daha sıkı tedbirler alınmasını istediğini yazdı.
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), konuya yakın kaynakların Bloomberg'e verdiğe bilgiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir mektup yazarak, corona virüsü salgınına karşı daha sıkı tedbirlerin alınmasını ve ardından tehlikenin geçmesi ile ekonominin teşvik edilmesini talep etti.
Kaynaklara göre mektup, hükümetin 100 milyar liralık paketini açıklamasının arından gönderildi. Kaynaklar TÜSİAD'ın corona virüsü sonrası ekonomideki yavaşlamanın etkilerini azaltmak için daha büyük bir hükümet desteğine ihtiyaç duyulduğunu ilettiğini belirtti.
TÜSİAD ve Cumhurbaşkanlığı konuya ilişkin yorum yapmadı.
TÜSİAD yönetiminin tartıştığı önerilerden birinin daha sıkı ve ulusal çapta bir sokağa çıkış yasağının uygulanması, böylece virüsün yayılma hızının yavaşlatılması olduğu öğrenildi.
Bu yaklaşımın iş dünyasına ekonomik yavaşlamanın süresine ilişkin bir öngörü kazandırabileceği ve ekonomik aktivitenin daha hızlı toparlanmasına imkan sağlayabileceği düşünülüyor.
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