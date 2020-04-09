BM: Koronavirüs salgını yarım milyar insanı yoksullaştırabilir

09 Nisan 2020 Perşembe, 14:19

Birleşmiş Milletler’in, virüsün finansal ve ekonomik etkisi üzerine yaptığı bir çalışmada, 400 – 600 milyon kişinin yoksullaşabileceği belirtildi. Rapora göre bu durum, 30 yıl sonra ilk kez küresel anlamda yoksulluğun ciddi ölçüde yükseleceğini gösteriyor.

Araştırma, Londra'daki Kings College ve Avustralya Ulusal Üniversitesi'nden (ANU) akademisyenlerce kaleme alındı.

ANU’dan Christopher Hoy, “ekonomik kriz, muhtemelen sağlık krizinden daha kötü olacak”ifadelerini kullandı.

Birgün'ün haberine göre, Londra’daki King’s College’dan Prof. Andy Sumner, “bulgularımız, gelişmekte olan ülkelerdeki sosyal güvenlik ağlarının mümkün olan en kısa zamanda dramatik bir şekilde genişlemesinin önemini ve daha kapsamlı olarak, koronavirüsün gelişmekte olan ekonomilere olan etkilerine ve uluslararası toplumun yardım etmek için neler yapabileceğine dikkat çekiyor" açıklamasında bulundu.

Öte yandan bu hafta başında yüzden fazla küresel örgüt, gelişmekte olan ülkelerin borçlarından bu yıl vaz geçilmesi çağrısı yaptı. Bu da 25 milyar Euro’luk, ekonomilerini destekleyebilecek nakit anlamına geliyor.

Rapora göre, koronavirüsün ekonomik etkisinden kaynaklı yoksullaşacak olan insanların yaklaşık% 40'ı Doğu Asya ve Pasifik'te, üçte biri de Sahra Altı Afrika ve Güney Asya'da yoğunlaşabilir.

Küresel anlamda 400 ila 600 milyon insanın fakirleşeceğini belirten raporda ayrıca, Birleşmiş Milletler’in sürdürülebilir kalkınma hedefi olan 2030 yılında yoksulluğu bitirme hedefini ciddi anlamda zora soktuğu belirtiliyor.