Esenler Erokspor'a 'kayırma' isyanı: 'Cumhurbaşkanının haberi olmadan...'

TFF 1. Lig'de Esenler Erokspor, Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti.

Esenler Erokspor, puanını 73'e yükselterek bitime 2 hafta kala ikincilik koltuğuna oturdu. Başkent temsilcisi ise 54 puanda kalarak play-off yolunda büyük yara aldı.

Maç sonunda Ankara Keçiörengücü'nün tecrübeli orta sahası İbrahim Akdağ, hakem kararlarını eleştirirken adaletsizliğe vurgu yaptı.

"BURADAKİLER KAYRILIYOR"

İbrahim Akdağ'ın yayıncı kuruluş beIN Sports'a verdiği röportajdan öne çıkanlar şu şekilde:

"Maçın başından sonuna kadar kazanmaya yakın taraftık. Futbolla ve maçla alakalı konuşmak istemiyorum. Cumhurbaşkanı hepimizin Cumhurbaşkanı. Onu hepimiz seviyoruz. Ama Erokspor’dakiler de onun evladı, biz de onun evladıyız. Bu kadar net söylüyorum, buradakiler kayrılıyor."

"Bizim ilk maçta nasıl berabere kaldığımızı bütün Türkiye gördü. Bugün de yüzde 100 penaltımız verilmedi. İki tane önemli maçımız var, ceza almak istemiyorum. Bunlar yüzünden Cumhurbaşkanımızı sevmekten vazgeçmeyeceğiz. Hepimiz seviyoruz ama bir takım şeyleri onun haberi olmadan yaptıklarını biliyoruz."

"LİG GERÇEKÇİ DEĞİL"

"Başka hiçbir şey söylemek istemiyorum. Haksızlık karşısında da susan dilsiz şeytandır. O yüzden konuşuyorum. Hiç kimseden de korkmuyorum. Allah'tan, başka hiçbir şeyden korkmuyorum. Bir yerdeki evlatlarını doğruyorlar, buradakileri de kayırıyorlar. Parayı verip, beceriksizce harcamalar yapıp burada başarısız olmayalım diye korkanlar, bugün karşı tarafta onu çok seven evlatlarını her gün, her hafta kıyıyorlar. Bunun bilinmesini istiyorum."

"Lig gerçekçi değil. Nasıl istiyorlarsa o şekilde bitiriyorlar maçları. Biz de elimizden gelen cüzi rakamlarla burada başkanımız tek başına elinden geleni yapmaya çalışıyor ve buradan yol yürüyoruz. Bunlarla uğraşıyoruz."