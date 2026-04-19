İstanbul Tabip Odası seçiminde gergin anlar... AKP ve MHP birleşti, iktidarın listesi kaybetti!

İstanbul Tabip Odası (İTO) yeni dönem Yönetim Kurulu seçimini bugün tamamladı. Seçim 106 sandıkta yapıldı. Seçimde Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da oy kullandı.

Devrimci Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Başkanı Arzu Çerkezoğlu da seçime katılım sağladı.

Seçime katılan Değişim Grubu ve Türk Hekimleri Birliği’nin bir gecede listelerini sunmaları ve listelerdeki isimlerin aynı olması oda üyeleri tarafından tepki ile karşılanmıştı.

PANKART DETAYI

Zeytinburnu 100. Yıl Teknik ve Anadolu Lisesi’nde 09.00-17.00 saatleri arasında yapılan seçim öncesi Değişim Grubu’nun “Katılımcı hekimler değişim istiyor” pankartı soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

Seçimde Demokratik Katılım Grubu’nun başkan adayı Dr. Talat Kırış, Değişim Grubu’nun Dr. Nedim uzun ve Türk Hekimleri Birliği’nin başkan adayı ise Salih Aydın’dı.

SEÇİMDE GERGİN ANLAR

Seçimde gergin anlar da yaşandı. Demokratik katılım grubunun seçimi önde devam ettirmesi ortamı gerdi.

Değişim Grubu tekbir getirirken Demokratik Katılım Grubu “Zıpla zıpla zıplamayan Tayyipçi” sloganları attı.

Bu slogan ardından iki grup arasında kavga çıktı. Polis müdahalesi sonucu taraflar ayrıldı.

Seçimi 1573 oy farkla Demokratik Katılım Grubu kazandı. Dr. Talat kırış yeni yönetim kurulu başkanı seçildi.

Divana sunulacak resmi tutanak ise şu şekilde:

Yarın hakimin onayına sunulacak.