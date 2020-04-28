Bodrum çiçeklerle donatılıyor

28 Nisan 2020 Salı, 10:21

Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, pandemi sonrası için hazrılıklarına devam ediyor. Salgının ardından başlayacak yeni türizm sezonu için ilçenin birçok noktasında peyzaj çalışmaları yürütülüyor. Cadde ve sokakların rengarenk görünmesi için mevsimlik çiçekler dikiliyor.

Öte yandan karayollarında ait orta refüjlerin bakımı ve çiçeklendirmesi ile ilgili olarak Bodrum Belediyesi ile Karayolları arasında ortak bir protokol imzalandı. Yapılan protokol kapsamında, Kaynar mevkiinden Turgutreis Mahallesi’ne kadar olan orta refüjlerin çiçeklendirme çalışmalarına başlandı. Yokuşbaşı mahallesi Mümtaz Ataman kavşağıana yol üzeri ile Bitez kavşağı begonvillerle donatıldı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün yetiştirdiği çiçeklerin dikimi önümüzdeki günlerde farklı cadde ve sokaklarda devam edecek.

İlçe genelinde tüm yeşil alanların bakımı titizlikle yapılırken, ağaçların budama işlemleri de devam ediyor. Ayrıca uygun görülen yerlere ağaç dikimi gerçekleştiriliyor.