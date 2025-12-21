Sevilla galibiyetinin ardından... Arda Güler, İspanya'da manşetlerde!

LaLiga’da zirve takibini sürdüren Real Madrid, 2025’teki son maçında Santiago Bernabeu’da Sevilla’yı konuk etti. Real Madrid maçı Jude Bellingham ve Kylian Mbappe’nin penaltıdan attığı gollerle kazandı.

Real Madrid’de Arda Güler, Sevilla karşısında maça ilk 11’de başladı. Milli futbolcu 72 dakika sahada kaldı. Karşılaşmanın ardından İspanyol basını, Arda Güler’in Sevilla maçındaki performansını yorumladı.

Maçın ardından yapılan değerlendirmelerde Arda Güler'in ceza sahasına daha yakın oynaması gerektiğe vurgu yapıldı. Ek olarak milli futbolcunun ceza sahasına yakın oynadığı bölümlerde fark yarattığı ve daha tehlikeli olduğuna dikkat çekildi.

AS gazetesinde yer alan değerlendirmede, "Ceza sahasında olmaya ihtiyacı var. Farkı orada yaratıyor. Mbappe'ye orada pas veriyor. Real Madrid orada başarılı oluyor. Tehlikeli bölgeye girdiğinde en iyi formunu gösteriyor. İlk yarıda ve ikinci yarıda yaptığı ortalar gibi. İkisi de Kylian'a gitti. Ama daha geriye çekildiğinde, en azından şimdilik, bunun doğal pozisyonu olmadığını gösterdi. Hiçbir etkisi olmadı. Kilit oyuncu değildi. Oyundan ilk çıkan oyuncuydu" ifadeleri yer aldı.

Arda Güler için Marca’nın değerlendirmesinde şu ifadeler kullanıldı:

"Topu alıyor ancak biraz ritim eksikliği var ve ceza sahasından çok uzakta olması onu çok daha az etkili kılıyor. Forvetlerle daha iyi bağlantı kurması gerekiyor. Şu anda en iyi formunda değil ancak Xabi bu sezon onu neredeyse hiç yedek kulübesinde bırakmadı."

Bir diğer İspanyol spor gazetesi Sport ise haberinde, "Topa sahip olma konusunda yardımcı olmadı ve maçın büyük bölümünde neredeyse hiç fark edilmedi. Uzaktan şansını denedi ve ceza sahasına ortalar göndermeye çalıştı ancak sezon başındaki o kıvılcım çoktan sönmüştü" yorumunu yaptı.

Real Madrid formasıyla bu sezon Arda Güler 24 maçta süre aldı. 20 yaşındaki oyuncu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 7 asist kaydetti.