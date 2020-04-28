Boş arazide yanmış erkek cesedi bulundu
Aksaray’da, boş arazide yanmış erkek cesedi bulundu. Polis, yanında şişe içinde benzin bulunan cesedin kimliğini belirlemeye çalışıyor.
İstiklal Mahallesi'ndeki boş arazide, sabah saat 11.00 sıralarında yanmış erkek cesedi olduğunu gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Gelen polis ekipleri, yanmış cesedin yanında içinde bir miktar benzin olan 2,5 litrelik şişe buldu.
Ceset, otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken polis, kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.
Video Haberler
- Beşiktaş’taki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı!
- Baraj Gölü'ne izinsiz balık bırakana para cezası
- Yanardağdaki patlama sonrası inanılmaz görüntüler!
- Bilim Kurulu Üyesi bayram öncesi uyardı!
- Ciple hastaneye girmeye çalıştı!
- Otomobilinin üzerinde kurtarılmayı bekledi
- Bülent Ersoy'un acı günü... Ağzından bu sözler döküldü
- Güney Kore'de yangın felaketi: Çok sayıda ölü var!
- Karamollaoğlu: Ekonomik bir tsunami geliyor
- Sosyal mesafeyi hiçe saydılar! Cenazede izdiham