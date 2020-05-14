BTS'den açıklama: TCDD pandemi günlerinde 84 kişiyi sürgün etti

14 Mayıs 2020 Perşembe, 13:35

Covid-19 salgını nedeni ile basına kapalı yapılan basın toplantısında konuşan BTS Genel Başkanı Hasan Bektaş "TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun ve Trafik ve İstasyon Dairesi Başkanı Abdullah Özcanlı insanların can derdine düştüğü bu ortamda kurumumuzda olmayan bir uygulama ile 'Rotasyon' adı altında hiçbir gerekçe göstermeden, içerisinde İzmir Şube Başkanımız Erdal Akyol’un da olduğu 84 çalışanın sürgününü çıkardı" dedi.

SORUMLULARI BELLİ

Kurumda yaşanan liyakatsiz atama ve siyasi kadrolaşmanın sendika tarafından teşhir edilmesi sebebi ile sürgünlerin yaşandığını belirten Bektaş, şunları söyledi:

"Trafik ve İstasyon Dairesi Başkanı Abdullah Özcanlı, Konya Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü'ne devlet memuru olarak atanmasından 52 gün sonra TCDD’nin en önemli ve özellik isteyen Trafik ve İstasyon Dairesi Başkanı olarak atandı. Bu kişinin yaptıklarına onay veren de kurumun Genel Müdürü Ali İhsan Uygun’dur. Bu kişiler, pandemi günlerinde çalışanların sürgününü çıkardı.

Şubat 2020 tarihinde İzmir’de Trafik Servis Müdür Yardımcısı olarak görev yapan üyemizi yıldırmak, çalışanlara gözdağı vermek amacıyla Malatya’ya geçici olarak görevlendirilmesinin yandaş sendika UÇMS'nin talimatıyla olduğu da sonradan ortaya çıkmıştı.

Özcanlı tarafından başka bir üyemiz yasal hakkı olan 1 yıl ücretsiz izin talebi yasa ve hukuka aykırı bir şekilde reddedilmişti. Bu yaşananlar Özcanlı'nın sendikamıza karşı nasıl bir tutum içinde olduğunun açık göstergesidir."

SÜRGÜN KARARINI KABUL ETMİYORUZ

BTS üye ve yöneticisinin de içerisinde olduğu 84 kişinin sürgün kararının kabul edilemez olduğunun altını çizen Bektaş, "Sendikamız ulaşım işkolunda 1991 yılından beridir faaliyet göstermektedir. Bu süre içinde Anayasa ve yasalardan aldığı güçle üyelerinin hak ve çıkarlarını korumakla beraber kurumun da verimli bir şekilde çalıştığı, iş barışının olduğu bir ortam içinde var olması için mücadele etmektedir" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na seslenen Bektaş, şunları söyledi: "Bu tür girişimlere lütfen izin vermeyiniz. Halkımızın bir yandan salgın nedeniyle evinde çıkamadığı, bir yandan da ciddi bir mücadele verdiği bir dönemi “fırsat bu fırsat” diyerek kurumu kamuoyunda tartıştıran bu yöneticilerin hukuk çerçevesinde, mevzuata uygun bir şekilde mağduriyetlere yol açmadan faydalı bir şekilde kuruma hizmet etmelerini sağlayın."

Kaynak: BirGün