Bugün günlerden Cumhuriyet Kitap!
Cumhuriyet Kitap, 1576’ıncı sayısıyla bugün gazetenizle birlikte… Bu sayımızda Körlük ve Görmek romanlarıyla günümüzün salgın ortamını çok önceden edebiyata taşımış José Saramago’yu taşıdık kapağımıza.
Cumhuriyet
Kitap, 1576’ıncı sayısıyla bugün gazetenizle birlikte… Bu sayımızda Körlük ve Görmek romanlarıyla günümüzün salgın
ortamını çok önceden edebiyata taşımış José Saramago’yu taşıdık kapağımıza.
Edebiyatın gazete haberciliğinden farkı, ele aldığı
konuyu insan bireyi ve toplumsal yaşamın bütün katmanlarını derinliğine içine
katacak bir evrensellikte işlemesidir. 1998 Nobel Edebiyat Ödülünü alan Saramago,
bu eşsiz romanlarında insanlık için virüs kadar berbat bir başka şeyin de
baskıcı düzenler ve toplumsal çürüme olduğunu gösteriyor bizlere.
Ütopya ve distopya kavramlarını birleştirerek
yazdıklarını üstopya olarak niteleyen Margaret Atwood baskıcı bir kuzey Amerika
ülkesini anlattığı Damızlık Kızın Öyküsü
romanıyla bütün dünyada büyük ilgi görmüştü. Bu romanın devamı olarak yazdığı Ahitler’i arkadaşımız İpek Özbey değerlendirdi.
Günümüz öykücülerinin önde gelenlerinden Mehmet
Zaman Saçlıoğlu’nun yeni öyküleri Bir Gün
adıyla kitaplaştı. Yazarla güncel temaların edebiyata yansımasının bir
göstergesi olan kitabı üstüne arkadaşımız Gamze Akdemir konuştu.
Komplo teorilerine ilgi duyanlar, toplumsal kesimler
ve ülkeler arasındaki güç savaşına güvenilir bir uzmanın yaklaşımını merak
edebilirler. Ekonomi, Avrupa ve demokrasi tarihi uzmanı Niall Ferguson’un Meydan ve Kule adlı kitabı böyle bir
çalışma. Kitabı Kaan Egemen tanıttı.
İyi okumalar.
Turgay Fişekçi
Video Haberler
- Muğla'daki deprem anı kamerada
- Havalar ısınınca İstanbul'da ortaya çıktı!
- Burası Antalya! 7 metre kar, 25 kişilik ekip görevli
- İtalya sokaklarında yasa dışı at yarışı
- Fethiye'de doğa katliamı yapacak sondaja onay çıktı
- Kaftancıoğlu aracından iner inmez böyle uyardı!
- Televizyonunu çalan hırsıza böyle seslendi
- Türkmenistan'da hortum felaketi!
- Yiyecek arayan leyleğin boynuna poşet dolandı
- Yanan otomobildeki çocuğu böyle çekip aldı!