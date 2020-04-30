Bugün günlerden Cumhuriyet Kitap!

30 Nisan 2020 Perşembe, 11:30

Cumhuriyet Kitap, 1576’ıncı sayısıyla bugün gazetenizle birlikte… Bu sayımızda Körlük ve Görmek romanlarıyla günümüzün salgın ortamını çok önceden edebiyata taşımış José Saramago’yu taşıdık kapağımıza.

Edebiyatın gazete haberciliğinden farkı, ele aldığı konuyu insan bireyi ve toplumsal yaşamın bütün katmanlarını derinliğine içine katacak bir evrensellikte işlemesidir. 1998 Nobel Edebiyat Ödülünü alan Saramago, bu eşsiz romanlarında insanlık için virüs kadar berbat bir başka şeyin de baskıcı düzenler ve toplumsal çürüme olduğunu gösteriyor bizlere.

Ütopya ve distopya kavramlarını birleştirerek yazdıklarını üstopya olarak niteleyen Margaret Atwood baskıcı bir kuzey Amerika ülkesini anlattığı Damızlık Kızın Öyküsü romanıyla bütün dünyada büyük ilgi görmüştü. Bu romanın devamı olarak yazdığı Ahitler’i arkadaşımız İpek Özbey değerlendirdi.

Günümüz öykücülerinin önde gelenlerinden Mehmet Zaman Saçlıoğlu’nun yeni öyküleri Bir Gün adıyla kitaplaştı. Yazarla güncel temaların edebiyata yansımasının bir göstergesi olan kitabı üstüne arkadaşımız Gamze Akdemir konuştu.

Komplo teorilerine ilgi duyanlar, toplumsal kesimler ve ülkeler arasındaki güç savaşına güvenilir bir uzmanın yaklaşımını merak edebilirler. Ekonomi, Avrupa ve demokrasi tarihi uzmanı Niall Ferguson’un Meydan ve Kule adlı kitabı böyle bir çalışma. Kitabı Kaan Egemen tanıttı.

İyi okumalar.

Turgay Fişekçi