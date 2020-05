Bundesliga maçları TV'de!

14 Mayıs 2020 Perşembe, 15:22

Küresel salgın sebebiyle ertelenen Bundesliga ve Bundesliga 2, 16 Mayıs Cumartesi günü sahalara geri dönüyor. Futbolseverlerin hasretine son verecek olan karşılaşmalar, Türkiye'de S Sport2 ekranlarından ve S Sport Plus uygulaması üzerinden canlı olarak izleyicilerle buluşacak.

Bundesliga heyecanının başlamasına günler kala sporseverlerin coşkusu da giderek artmaya başladı. Avrupa ligleri arasında ilk başlayacak lig olan Bundesliga 16 Mayıs Cumartesi günü Ruhr derbisi ile geri dönüyor. Ruhr derbisinde Borussia Dortmund, Schalke'yi konuk edecek. 2019-2020 sezonu 27 Haziran'da tamamlanacak.

Bundesliga ve Bundesliga 2'nin Türkiye'deki yayın haklarının sahibi olan S Sport2, ligin ertelenme kararından önce olduğu gibi Bundesliga karşılaşmalarını canlı olarak futbolseverlerle buluşturmaya devam edecek. Maçlar ayrıca S Sport Plus uygulaması üzerinden de izlenebilecek. S Sport2, Kablo TV 241. Kanal, TV+ 78. Kanal ve Vodafone TV 12. Kanal'da sporseverlerle buluşuyor. Almanya'da ligin başlaması seyircisiz oynanma şartı ve ciddi önlemlerin alınmasıyla kabul edildi. Bu önlemlerin en başında her karşılaşmadan bir gün önce takımların ve teknik ekiplerin koronavirüs testine tabi tutulması var. Futbolcular sahada da birçok yeni kurala uymak zorunda. Örneğin, karşılaşma esnasında toplu fotoğraf çekimi, tebrik ve el sıkışma olmayacak, yedek kulübesinde bekleyen oyuncular sosyal mesafe kuralına uyarak oturacak, karşılaşmada 3 yerine 5 oyuncu değişikliğine gidilebilecek.

Stadyumlarda en fazla 300 kişi bulunabilecek. Sahada 22 oyuncu, 18 yedek oyuncu, 5 hakem, 4 top toplayıcı ve takımlardan 20 kişi yer alabilecek. Almanya İkinci Ligi'nde yer alan Hannover 96'nın teknik direktörü Kenan Koçak ve Darmstadt 98 forması giyen golcü oyuncu Serdar Dursun liglerin başlaması hakkında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.