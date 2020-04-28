Burak Yılmaz, Çinlilerden özür diledi
Beşiktaş'ın kaptanı Burak Yılmaz'ın Çin hakkında yaptığı açıklamalar Asya ülkesinde gündem olunca, tecrübeli futbolcu özür mesajı yayınladı. Yılmaz, "İstemeden kırdığım tüm Çin halkından özür diliyorum"dedi.
Beşiktaş'ın kaptanı Burak Yılmaz'ın Çin hakkında yaptığı açıklamalar Asya ülkesinde gündem olunca, tecrübeli futbolcu özür mesajı yayınladı. Yılmaz, "İstemeden kırdığım tüm Çin halkından özür diliyorum"dedi.
Yılmaz, "Çin'de neler yeniyor neler yani. Pazarda gördüklerimden sonra şok olmuştum. Çok enteresan şeyler yiyorlar. Köpek, onların yediklerinin yanında iyi kalıyor. Kültürleri böyle" demişti. "Çin’den daha çok hastalık geleceğini düşüyorum orada yaşamış biri olarak. Bir gün merak ettim pazarlarına gittim. Ne yediklerinin ne içtiklerinin sınırı yok" diyen tecrübeli futbolcunun bu sözleri Çin medyasında gündem oldu.
Çin basını, 2 sene Beijing Guoan'da forma giyen Burak Yılmaz'ın bu açıklamalarını manşete taşıyınca tecrübeli futbolcu Instagram hesabından özür mesajı yayınladı.
Yıldız isim, "Yaklaşık 2 sene futbol oynadığım Çin'de çok iyi ağırlandım. Yedikleri yemeklerin kültürlerinden gelen bir alkışklanlık olduğunu, onlar için normal bir durum olduğunu söyledim. Bu nedenle diğer ülkelere göre hastalık çıkma ihtimalinin daha fazla olduğunu dile getirdim. İstemeden kırmış olduğum tüm Çin halkından, arkadaşlarımdan ve dostlarımdan özür dilerim" ifadelerini kullandı.
Yıldız isim, "Yaklaşık 2 sene futbol oynadığım Çin'de çok iyi ağırlandım. Yedikleri yemeklerin kültürlerinden gelen bir alkışklanlık olduğunu, onlar için normal bir durum olduğunu söyledim. Bu nedenle diğer ülkelere göre hastalık çıkma ihtimalinin daha fazla olduğunu dile getirdim. İstemeden kırmış olduğum tüm Çin halkından, arkadaşlarımdan ve dostlarımdan özür dilerim" ifadelerini kullandı.
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