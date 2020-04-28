Burak Yılmaz, Çinlilerden özür diledi

Çin basını, 2 sene Beijing Guoan'da forma giyen Burak Yılmaz'ın bu açıklamalarını manşete taşıyınca tecrübeli futbolcu Instagram hesabından özür mesajı yayınladı.

Yıldız isim, "Yaklaşık 2 sene futbol oynadığım Çin'de çok iyi ağırlandım. Yedikleri yemeklerin kültürlerinden gelen bir alkışklanlık olduğunu, onlar için normal bir durum olduğunu söyledim. Bu nedenle diğer ülkelere göre hastalık çıkma ihtimalinin daha fazla olduğunu dile getirdim. İstemeden kırmış olduğum tüm Çin halkından, arkadaşlarımdan ve dostlarımdan özür dilerim" ifadelerini kullandı.

