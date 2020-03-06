Burası paranın geçmediği pazar!

06 Mart 2020 Cuma, 10:30

Samsun’un Atakum ilçesinde faaliyet gösteren Amazon Kadın ve Yaşam Derneği, “Tüketmiyoruz, atmıyoruz, ‘Artık bunu hiç giymiyorum veya kullanmıyorum’ dediğimiz temiz ve kullanılabilen giysilerimizi, eşyalarımızı Amazon’a getiriyoruz ve paylaşıyoruz” sloganı ile Amazon Takas Pazarı’nı kurdu. Samsunlulara, “Benim olan senindir. Paranın sözünün geçmediği Amazon Takas Pazarı’nda buluşalım. Kullanmadığımız kıyafet, takı, ayakkabı gibi eşyalarımızı pazara getiriyoruz birbirimizle takas ediyoruz” çağrısında bulunan dernek yetkilileri, pazara ilişkin şunları kaydetti:

“Gelin paylaşalım, paylaşmak güzeldir. Kadın dayanışması daha da güzel. Paranın sözünün geçmediği Amazon Takas Pazarı için eşyalar toplanmaya devam ediyor. Takas pazarımızı, dayanışmayla gerçekleştirdik. ‘Benim olan senindir’ demeye devam edeceğiz. Dünya 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü’ne bir ses de biz olalım dedik. Tüketmedik, ekonomik krizin kadınlar üzerindeki en önemli etkilerinden biri olan, ‘kendi için bir şey almama’ durumunu da dayanışma ile küçük de olsa ortadan kaldırmayı hedefledik.” SAMSUN