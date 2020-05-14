Burdur Belediyesi’ne ‘neden maske üretiyorsun’ soruşturması

14 Mayıs 2020 Perşembe, 06:00

Burdur Belediyesi tarafından kurulan maske üretim atölyesinde üretilen ve ücretsiz olarak halka dağıtılan 200 bin maske için Burdur Valiliği tarafından inceleme başlatıldı. Şikâyet üzerine başlatılan incelemeye ilişkin konuşan Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, “Yaptığımız her iş, soruşturma ve araştırmalara konu olur hale geldi.

Biz de şaşırıyoruz. Maskeyi kim için yapıyoruz ki? Biz ayrı bir devlet, ayrı bir cumhuriyet değiliz” dedi. CHP’li Burdur Belediyesi, kurduğu maske üretim atölyesinde ürettiği 200 bin maskeyi yurttaşlara ücretsiz olarak dağıttı.

CHP’li belediyenin dağıttığı maskelerden rahatsız olan ve ismini gizleyen bir kişi valiliğe şikâyette bulundu. Bunun üzerine 4 Mayıs’ta valilik tarafından inceleme başlatılarak belediyeye “Maskeler nerede ve kimlerle üretiliyor?”, “Üretim için izin alındı mı?”, “Maskeler nerede kullanıldı ve dağıtıldı?” gibi sorular yöneltildi.

Belediye tarafından valiliğin sorularına tek tek yanıt verilirken, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, “Valilik, belediye başkan yardımcımızı arayarak şikâyet olduğunu ve inceleme başlatıldığını söylemiş. Birkaç soru soruldu ve tek tek yanıt verildi. Herhangi bir soruşturma dosyası yok. Ancak şikâyetçiye bilgi vermek için inceleme yapılmış” dedi.

‘ŞİKÂYET SİYASİ’

Yaptıkları her işin soruşturmaya ve araştırmaya konu hale getirildiğini belirten Ercengiz, “Yaptığımız iş, salgın hastalık sürecinde yanlış bir iş değil. Yerel yönetimler olarak en öncelikli görevimiz salgının yayılması ile ilgili alınacak tedbirlerde etkili bir rol oynamak.

Biz devletin en kılcal damarıyız. Gücümüz neye yetiyorsa devletimize katkı vermeye uğraşıyoruz. Maske konusunda da sıkıntılı bir süreç yaşandı. Yerel yönetimler olarak hangi siyasi parti olursa olsun üretim yaptık ve yurttaşımıza dağıttık. Ama bir yurttaşın maske üretimini şikâyet etmesini siyasi düşünceyle yaptığını düşünüyorum. Amaç siyaset güderek yurttaşlara hizmetin gitmesini engellemek. Biz bu tavırlara şaşırıyoruz.

Maskeyi kim için yapıyoruz ki?” diye konuştu. Belediyelerin yaptığı yardım kampanyaları ve faaliyetlerde kısıtlamaya gidilmesine tepki gösteren Ali Orkun Ercengiz, “Biz ayrı bir devlet, ayrı bir cumhuriyet değiliz. Devlet baba, belediyeleri de evlatları. Bugün evlatlar, babaları için fedakârlık yapmak zorunda. Biz de bunun için elimizden geleni yapıyoruz” ifadelerini kullandı.