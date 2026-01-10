AKP'de süreç rahatsızlığı... Kurmaylardan ‘tıkanma’ uyarısı!

AKP kulislerinde, “açılım süreci”nin tıkanma noktasına geldiği yönündeki değerlendirmeler giderek artıyor. Parti içinde bir süredir “temkinli iyimserlik”le izlenen sürecin, hem sahadaki gelişmeler hem de kullanılan siyasi dil nedeniyle beklentileri karşılamadığı ifade ediliyor. Özellikle terör örgütünün tüm unsurlarıyla silah bırakmaması ve söylemlerde Abdullah Öcalan vurgusunun öne çıkması, parti kurmayları arasında ciddi rahatsızlık yaratmış durumda. AKP kaynakları, sürecin başlangıcında kamuoyuna verilen mesajlarla gelinen nokta arasında belirgin bir kopukluk olduğuna dikkat çekiyor. Kulislerde yapılan değerlendirmelerde, “Süreç ilerliyor” algısının sahadaki gerçeklikle örtüşmediği, bu durumun hem parti tabanında hem de kamuoyunda soru işaretlerine yol açtığı dile getiriliyor.

SİLAH BIRAKMA TEMEL ŞART

AKP’li kurmaylar, sürecin ilerleyebilmesi için vazgeçilmez koşulun terör örgütünün tüm unsurlarıyla silah bırakması olduğunu vurguluyor. Ancak bugüne kadar bu yönde somut ve güven verici bir adım atılmamasının süreci zora soktuğu ifade ediliyor. Özellikle örgütün silahlı yapısının sahadaki varlığını sürdürmesi, “Süreç gerçekten ilerliyor mu” sorusunu beraberinde getiriyor. Parti içinde yapılan değerlendirmelerde, “Sözle ilerleyen ama sahada karşılığı olmayan bir sürecin toplumsal meşruiyet üretmesi mümkün değil” görüşü sıkça dile getiriliyor. Kurmaylar, güvenlik boyutunun netleşmediği bir sürecin siyasi olarak savunulmasının da giderek zorlaştığını belirtiyor. AKP’li kaynaklar, siyasi ve toplumsal meşruiyetin ancak silahların tamamen devre dışı kalmasıyla sağlanabileceği konusunda ortak görüşte. Parti kulislerinde, “Silah bırakma olmadan atılacak her adım, kamuoyunda pazarlık algısı yaratır” değerlendirmesi öne çıkıyor.

Kulislerde dikkat çeken bir diğer başlık ise söylemlerde PKK elebaşısı Abdullah Öcalan’ın adının ve rolünün giderek daha fazla öne çıkması. AKP’li kurmaylar, bu dilin parti tabanında ciddi bir huzursuzluğa neden olduğunu ifade ediyor. Bazı kurmaylar, Öcalan vurgusunun süreci ilerletmek yerine, siyasi maliyeti artırdığı görüşünde birleşiyor. Parti içinde, “Sürecin muhatabı terörün tamamen bitirilmesi olmalı, kişi ve figürler üzerinden yürütülen bir dil süreci zayıflatıyor” değerlendirmeleri yapılıyor. Bu söylemin, AKP’nin bugüne kadar terörle mücadele konusunda benimsediği çizgiyle de çeliştiği görüşü dile getiriliyor.

SORU İŞARETLERİ ARTIYOR

Tüm bu başlıklar bir araya geldiğinde, AKP içinde sürecin fiilen tıkanma aşamasına geldiği yönündeki kanaat güçlenmiş durumda. Parti kaynakları, mevcut tablo değişmeden sürecin ilerlemesinin zor olduğunu vurgularken önümüzdeki dönemde sürecin kapsamı, yöntemi ve dili konusunda yeniden bir değerlendirme yapılabileceğine işaret ediyor. Kulislerde, “Beklentiler düşüyor, soru işaretleri artıyor” yorumları öne çıkarken AKP yönetiminin sürece ilişkin nasıl bir yol haritası izleyeceği merak konusu olmaya devam ediyor.