Uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Ali Poyraz Gürson Suriye’de yaşanan gelişmeleri değerlendirdi: ‘SDG Halep’te barınamaz’

Halep’te Suriye ordusu ile SDG arasında yaşanan son gelişmeleri uluslararası ilişkiler uzmanı, Girne Amerikan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Ali Poyraz Gürson Cumhuriyet’e değerlendirdi.

‘SDG HALEP’TEN ÇIKARILACAK’

Gürson, SDG’ye bağlı güçlerin kentten çıkmama kararını, “Kalacağız diyorlar ama çatışmayla çıkarlar çünkü Millî Savunma Bakanlığının açıklaması net. ‘Suriye ordusu destek isterse vereceğiz’ cümlesi içi dolu bir cümle. Ortaya çıkan görüntülerde de Türk ordusunun Halep'e bir yığınak yaptığı açık. Sadece hava desteği değil, ağır silahların da o bölgede olduğu görülüyor. Özellikle ABD gözetiminde yapılan İsrail-Suriye anlaşmasının Halep’te belirleyici olduğunu düşünüyorum” şeklinde değerlendirdi.

'TRUMP, NETANYAHU'YU İKNA ETTİ'

Gürson, bu bağlamda, “ABD İran'da bir devrimin gerçekleşmesini istiyor. Bu ay olur, gelecek ay olur ama bu yıl içinde olacağı belli. Bununla ilgili Rusya'ya ‘Sen Ukrayna işini hallet’ ve Türkiye'ye ‘SDG işini çöz’ diyor, ‘Bana karışmayın’ diyor. Çünkü İsrail'in güvenliğini sağlamadan bu bölgeden çıkamaz. Trump, Netanyahu'yu da bir şekilde ikna etmiş, öyle gözüküyor” cümlelerini kullandı.

‘5-10 YIL BİLE SÜREBİLİR AMA ENTEGRE OLACAKLAR’

Peki SDG’ye bağlı güçler Halep’ten çıkarılırsa örgütün esas var olduğu Fırat’ın doğusunda ne olur? Bu soruyu Gürson, “Fırat'ın doğusunda da entegre olacaklar. ‘Üç tümen halinde entegrasyon’ deniyor ama bu konularda bir şekilde uzlaşılır. Bu belki dünden bugüne olmayacak ama İran örneklerine bakarsak, 5-10 yıl bile sürebilir, fakat sonunda entegre olacaklar. Bölgenin merkezde küresel etkili gücü Türkiye olacak, öyle gözüküyor” şeklinde yanıtladı.