Bursaspor'un kritik haftası

06 Mart 2020 Cuma, 10:37



TFF 1'inci Lig'de zirve mücadelesi veren ekipler yarın kritik maçlara çıkacak. Şampiyonluk iddiasını sürdüren Bursaspor ise 3 maçlık galibiyet hasretini İstanbulspor'u sahasında ağırlayacağı maçta dindirmek istiyor.

TFF 1’inci Lig’de son 9 haftaya girilirken, zirve yarışı da kızışıyor. Bugün oynanacak olan maçlarla birlikte 26’ncı haftanın heyecanının yaşanacağı ligde, özellikle yarın şampiyonluk mücadelesi veren ekipler kritik randevulara çıkacak. 14:00’de lig lideri Hatayspor, sahasında 4 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u ağırlayacak. 16:30’da ise 38 puanla 6’ncı sıradaki Fatih Karagümrük’ün konuğu 3 puan önündeki Adana Demirspor olacak. Günün son randevusunda ise; 41 puanla 4’üncü basamaktaki Bursaspor, 10 puan gerisindeki İstanbulspor’u konuk edecek.



MAÇI ÖĞRETMENOĞLU YÖNETECEK



Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda Bursaspor ile İstanbulspor arasında oynanacak olan bu mücadele saat 19:00’da başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, söz konusu maça atanan Özgür Yankaya’nın antrenmanda sakatlanması sebebiyle, bu zorlu randevuda Antalya bölgesi üst klasman hakemi Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak. Öğretmenoğlu’nun yardımcılıklarını Mehmet Ali Akkor ve Hakan Karabalcık yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Hakan Ülker olacak.26’ncı haftaya 41 puanla giren Bursaspor, 3 maçlık galibiyet hasretine son vermek isteyecek. Son olarak sahasında Adana Demirspor’u 2-1’lik skor ile geçen Bursa temsilcisi, daha sonra oynadığı maçlarda; BB Erzurumspor’a 2-1 kaybederken, evinde Altay ile 2-2 ve deplasmanda Cesar Grup Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı. Yeşil beyazlılarda bu zorlu maç öncesinde 3 eksik bulunurken; kart cezalıları Burak Altıparmak, Abdullahi Shehu ve cezası devam eden Özer Hurmacı görev alamayacak.Sezonun ikinci yarısında forma bir görüntü çizen İstanbulspor, son 5 maçında kaybetmedi. 31 puanla 12’nci basamakta yer alan İstanbul temsilcisi, son 5 mücadelesinin 3’ünde galibiyete ulaşırken, iki kez de rakipleriyle puanları paylaştı. Bu süreçte; evinde CG Ümraniyespor’u 2-1 yenmesinin ardından Balıkesirspor deplasmanında da 5-0’lık galibiyet elde eden İstanbul ekibi, Boluspor ve Keçiörengücü’ne karşı golsüz beraberliklerin ardından son olarak oynadığı maçta Adanaspor’u evinde 1-0 ile geçti. İstanbulspor’da da bu maç öncesinde kart cezalısı Oğuzhan Berber forma giyemeyecek.

İki ekip bugüne kadar Süper Lig, Türkiye Kupası ve 1’inci Lig’de olmak üzere 32 kez karşı karşıya geldi. Taraflar bu süreçte 11’er galibiyet elde ederken, geride kalan 10 mücadele ise eşitlikle sonuçlandı. Bursaspor’un ev sahipliğinde oynanan 15 maçta ise yeşil beyazlılar 6 galibiyet elde ederken, İstanbulspor’un deplasmanda yüzü 5 kez güldü. Kalan 4 maçta taraflar eşitliği bozamadı. Ligin ilk yarısında İstanbul’da oynanan maçı ise Bursaspor, 2-1’lik skorla kazanmıştı.



