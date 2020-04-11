Büyüklerimize masallı destek projesi

11 Nisan 2020 Cumartesi, 15:26

Her insanın küçüklüğünde ona masallar hikayeler anlatan bir büyüğü vardır. MyFairy projesi ile şimdi büyüklerinden uzak durmak zorunda kalan insanlara, aynı şeyi onlar için yapabilecekleri bir platform yaratmak istenmiş. Projede, yaşlı insanlara dokunmak, yanlarında olduğunu hissettirmek ve değer verildiğini göstermek mümkün hale gelecek.

“Tell a fairy tale. Now it’s your turn! Sloganıyla başlatılan projede; gönüllü anlatıcılardan video formatında gelen masal ve hikaye anlatımları www.myfairy.org sitesine yükleniyor.

Videoların ardından, anlatılan masalda geçen öğelerden yararlanılarak Demans ve Alzheimer geciktirmeye yardımcı olan çevrimiçi etkinlikler bulunuyor. Bunlar platformda oyun şeklinde sunuluyor ve yaşlıların eğlenerek hafıza güçlendirici egzersizlere katılımları teşvik ediliyor.

Projeye katılmak isteyenler, kameranın karşısına geçip küçük bir hikaye anlatıyor. İşte proje için adım adım yapılacaklar...

Dünyanın neresinde olursanız olun, hangi dilde isterseniz o dilde bir masal anlatın ve gönderin.

Adınızı ve masalın/hikayenin kime ait olduğunu çekimin başında veya sonunda söylemeyi unutmayın.

Özel biri için anlatıyorsanız bunu videonuzun başında veya sonunda belirtebilirsiniz. Ayrıca Covid-19 ile ilgili duygularınızı ifade edebilirsiniz.

Anlattığınız masalın veya hikayenin transkriptini bize mutlaka gönderin. İşitme engelliler için alt yazı hazırlanacak.

Çekimde dikkat edilecek hususlar ve gönderme yöntemi bu linkte verilmiştir: https://myfairy.org/sample-page/

İşaret dilinde masal anlatmak isteyen gönüllüler veya sitede bulunan masalları işaret diline çevirebilecek gönüllülere ihtiyaç var.

Projenin sosyal medya hesapları:

https://www.facebook.com/myfairyproject/

https://www.instagram.com/myfairyproject/

https://www.youtube.com/channel/UCmsj3XJQUvjdLjSFgGYMalA





Web Sitesi:

www.myfairy.org

İletişim:

[email protected]