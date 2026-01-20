'MHP, iktidar ortağı değildir' vurgusu yaptı! Devlet Bahçeli'den kürsüde kritik mesajlar: Suriye, SDG, emekli aylığı, Atlas Çağlayan cinayeti, Bebek Otel...

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki haftalık grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Suriye'de SDG ve HTŞ ile beraberindeki güçler arasında yaşanan çatışmalar hakkında konuşan Bahçeli, "Şam’ın güvenliği Ankara’nın güvenliğidir, Fırat’ın doğusu da terörden temizlenmelidir" dedi.

"MHP İKTİDAR ORTAĞI DEĞİLDİR"

"MHP Cumhur İttifakı ortağıdır ancak iktidar ortağı değildir" mesajı veren Bahçeli, "İttifak ortağı olarak da Cumhurbaşkanlığı kabinesinin ülkenin kalkınmasındaki aldığı kararlara destek olmak siyasi ahlakımızın gereğidir. Biz boş işlerle uğraşmıyoruz. Teneke gürültüsüne kulak asmıyoruz. Ekonomik ve sosyal meselelere kafa yoruyoruz" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ'DEN, ÖZEL'E "EMEKLİ AYLIĞI" YANITI

Geçen hafta grup konulmasında emekli aylığı için "sefalet ücreti" ifadelerini kullanan Bahçeli, sözlerinin arkasında durduğunu ancak CHP'nin önergesini kabul etmeyeceklerini söyledi.

CHP'yi hedef alan Bahçeli, şöyle konuştu:

"Sözlerimizin sonuna kadar arkasında ve emeklilerimizin yanındayız. Biz ne söylediysek onu yapar, ne yapmışsak onu anlatır ve sahipleniriz. CHP'nin iç çekişmelerine, yolsuzluk siyasetine aklımız ermez. Sayın Özel'in emekliler ile ilgili değerlendirmelerimizi dile dolaması kendisini boşa düşürdü. Emeklilerimiz üzerinde fitne peşine düşmüştür. Sizin önergenize destek olmayız, ayak oyunlarınıza kanmayız."

ATLAS ÇAĞLAYAN CİNAYETİ, UYUŞTURUCU OPERASYONLARI...

Güngören'de katledilen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'a da değinen Bahçeli, "Atlas evladımız 15 yaşındaki bir katil tarafından katledildi. Ahmet Minguzzi cinayeti tekrar etti. Ailesine baş sağlığı diliyorum. Suça karışmış çocuklara karşı nere gerekiyorsa yapmalıyız" dedi.

"BİHTER, BEHLÜL" BENZETMESİ

Gündemdeki uyuşturucu ve fuhuş operasyonları hakkında da konuşan MHP lideri, "Önüne gelen Bihter olmuş önüne gelen Behlül karakterine bürünmüş. Bu hallere nasıl düştük? Yaşanılanlar Müslüman Türk milletine reva mıdır? Türkiye, Bebek Otel'deki şaibeli olaylarla anılamaz. Temizliğin simgesi 'Bebek' kelimesi, aşağılık ilişkilerle yan yana getirilemez" ifadelerini kullandı.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE UCUZ HESAPLARA KURBAN VERİLMEYECEK KADAR HAYATİDİR"

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle...

* Değerli dava arkadaşlarım, saygı değer hanımefendiler, beyefendiler sizleri hürmetle selamlıyorum. Bugünkü toplantımızı takip eden tüm vatandaşlarımızı yüreğimle selamlıyor şükran duygularımı paylaşıyorum.

* Ülkemizi etkileyen iç ve dış gelişmeleri, çoğalan risk ve tehditleri kapsamlı olarak ele aldık. Terörsüz Türkiye'ye karşı bozguncu tesirleri dikkatle ele aldık. Husumet senaryolarını gözden geçirip temkinli duruşumuzu teyit ettik. Terörsüz Türkiye ucuz hesaplara kurban verilmeyecek kadar hayatidir. Sizleri ve dava arkadaşlarımı takdir ve tebrik ediyor; rabbim eksikliğinizi göstermesin diyorum.

"BİZ KULA KULLUĞU REDDEDEN İNANMIŞ BİR VİCDANA SAHİBİZ"

* 24 Ekim 2025'te başlattığımız Hayırlı Günler Komşum ziyaretleriyle çıta yükselttik. Bu kapsamda 76 bin program gerçekleştirildi. Bizim anlayışımızda çalışmanın sınırı, başarının limiti yoktur. Kızıl elmanın şafağında hep birlikte buluşacağız. Vakti geldiğinde Türk milletinin yazılmamış destanını okuyacağız.

* Biz çıkarlarımızın değil, ülkülerimizin peşindeyiz. Biz yalanın değil hakikatin izindeyiz. Halkın yanındayız, hakkın yanındayız. Haramın karşısındayız, hainlerin karşısındayız. Biz kula kulluğu reddeden inanmış bir vicdana sahibiz. Yalanı, fitneyi, dedikoduyu, iftirayı siyaset zannedenler üçkağıtçılardır.

"CUMHUR İTTİFAKI" VURGUSU

* Zafer, akıl eden, iman eden; 'kim var' diye sorulduğunda sağına soluna bakmadan ben varım diyenlerin harcıdır. Cumhur İttifakı işte bu harcın ve liyakatin burcudur. Biz çıkarlarımızın değil ülkülerimizin peşindeyiz. İhanetin, hainlerin karşısındayız. Biz milletimizin hizmetkarıyız. MHP'nin siyaseti, Türk tarihinin zamanlar üstü mesajıdır. Bize göre siyaset bir meziyet mecburiyet, mensubiyet olmanın yanı sıra insana hizmetin hassasiyet ile göstermenin cümlesidir.

KRİTİK "SDG/YPG" AÇIKLAMASI

* SDG ve YGP yuvalandığı sahalardan sökülmüş, nihayet Fırat'ın batısından çıkarılmıştır. 10 Mart'a direnç gösteren, masayı ve müzakere ortamını sabote eden SDG süpürme harekatı ile bulunduğu alanlardan def edilmiştir. SDG'nin, İmralı'nın 27 Şubat çağrısına muhalif hareket ettiği açıktır. Suriye'deki SDG provokasyonunu barış sürecini baltalama girişimi olarak gösteren bizzat PKK'nın kurucu önderliğidir. Suriye'de Arap aşiretlerinin Kürtlerin Türklerin bir ve beraber yaşama dışında arzuları yoktur. Kürt kardeşlerimiz başka, SDG YPG başkadır. SDG terör örgütüdür ve Kürtler hakkında söz beyan etmesi hayal ürünüdür.

* Kürt kardeşlerimiz başka, SDG YPG başkadır. SDG terör örgütüdür ve Kürtler hakkında söz beyan etmesi hayal ürünüdür. MHP olarak yeni Suriye'de kapsayıcı, kucaklayıcı, uzlaşmacı tüm etnik ve dini unsurları Suriye geleceğinde buluşturan demokratik, temsil adaletine, seçimlere dayalı bir anlayış ile anayasa yapılmasını önermiştik. Şara'nın yayınladığı kararname düşüncelerimize uygun içeriktedir. İsabetli, anlamlı, doğru zamanda atılmış bir adımdır.

* Suriye Cumhuriyeti'ndeki vatandaşların eşit haklara sahip olması çok mühimdir. Suriye'de hiçbir etnik grup dışarda bırakılmamalı, mağdur edilmemeli, yok sayılmamalıdır. Ne yurt içinde ne yurt dışında teröristlere tahammül etmeyecek alttan almayacağız.

"YENİ YÜZYILDA TERÖRÜ TAMAMEN HAYATIMIZDAN ÇIKARACAĞIZ"

* Devlet duygu ile değil akıl ile yönetilir. Devlet kin ile değil akıl ile hareket eder. 42 yıldır süren terör en büyük sorundur ve bu sorun köklü olarak çözülecektir. Her türlü karalama kampanyasına aracı olanlar kaybedecek, millet nezdinde mahcup olacaktır.

* Yeni yüzyılda terörü tamamen hayatımızdan çıkaracağız. Türkiye'nin bahtının açık olduğunu, milli birliğinin düne göre daha salam olduğunu cümle aleme göstereceğiz. Her alanda isminden bahsedilmiş bir Türkiye'yi ihya edeceğiz. Milli varlığımızı yarmayı amaçlayan tehlikeli akımlara karşı direniş göstereceğiz.

'SEFALET ÜCRETİ' DEMİŞTİ: BAHÇELİ'DEN 'EMEKLİ AYLIĞI' ÇIKIŞI

* En düşük emekli maaşının insanca yaşayabilecekleri seviyeye getirilmesini söylemiştim. Sözlerimizin sonuna kadar arkasında ve emeklilerimizin yanındayız. Biz ne söylediysek onu yapar, ne yapmışsak onu anlatır ve sahipleniriz.

* CHP'nin iç çekişmelerine, yolsuzluk siyasetine aklımız ermez. MHP Cumhur İttifakı ortağıdır ancak iktidar ortağı değildir. İttifak ortağı olarak da Cumhurbaşkanlığı kabinesinin ülkenin kalkınmasındaki aldığı kararlara destek olmak siyasi ahlakımızın gereğidir. Biz boş işlerle uğraşmıyoruz. Teneke gürültüsüne kulak asmıyoruz. Ekonomik ve sosyal meselelere kafa yoruyoruz.

* Sayın Özel'in emekliler ile ilgili değerlendirmelerimizi dile dolaması kendisini boşa düşürdü. Emeklilerimiz üzerinde fitne peşine düşmüştür. Sizin önergenize destek olmayız, ayak oyunlarınıza kanmayız. İmkanlar arttıkça emeklilerimizin durumu da iyileşecektir. CHP boş keseden sallarken MHP vatandaşın geçim meselesini çözüme kavuşturmak amacı ile ekonomik ve sosyal politikalar üretmektedir.

ATLAS ÇAĞLAYAN CİNAYETİ

* Atlas evladımız 15 yaşındaki bir katil tarafından katledildi. Ahmet Minguzzi cinayeti tekrar etti. Ailesine baş sağlığı diliyorum. Suça karışmış çocuklara karşı nere gerekiyorsa yapmalıyız. Türkiye'nin toplumsal dokusu tahrip ediliyor. Cinnet, cinayet, sanal bahis, uyuşturucu eş zamanlı mesafeler alıyoruz.

"ÖNÜNE GELEN BİHTER, BEHLÜL OLMUŞ"

* Medeniyet mirasımız dört bir koldan hücuma uğruyor. Ünlüsü ünsüzü bataklıkta çırpınıyor. Bakıyorsunuz bir özel jette her türlü rezalet sahne alıyor. Türkiye, havada uçan bir günah jetine hapsedilemez. Önüne gelen Bihter olmuş önüne gelen Behlül karakterine bürünmüş. Bu hallere nasıl düştük? Yaşanılanlar Müslüman Türk milletine reva mıdır? Türkiye, Bebek Otel'deki şaibeli olaylarla anılamaz. Temizliğin simgesi 'Bebek' kelimesi, aşağılık ilişkilerle yan yana getirilemez.

"BARIŞ KURULUNUN BAŞI ERDOĞAN OLMALI"

* Başta Amerika olmak üzere tüm dünyaya sesleniyorum; Filistin ve Gazze meselesinde (Gazze'deki Barış Kurulu) barışın başkanı Recep Tayyip Erdoğan olmalıdır. Barışın başı Türkiye onun başı cumhurbaşkanı olmalıdır.