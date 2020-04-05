‘Çalışanı koru’ çağrısı

05 Nisan 2020 Pazar, 02:00

Koronavirüs nedeniyle çalışma hayatında yaşanan işten çıkarmalar artarken ağırlığını işverenlerin oluşturduğu 29 meslek örgütü ortak açıklama yaparak “çalışanını koru” çağrısı yaptı. İşten çıkarmaların önlenmesi için gösterilen adres ise “kısa çalışma ödeneği” oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde

biraraya gelen meslek örgütleri Türkiye’nin koronavirüse karşı topyekûn mücadele verdiğine dikkati çekerek “Bu süreçte bizim yapmamız gereken, dayanışma içinde olmaktır. Bu salgına karşı 83 milyon hep birlikte mücadele vermektir” değerlendirmesinde bulunuldu.

ŞARTLAR İYİLEŞTİ

Koronavirüse karşı tedbirlerin alınıp ve kurallara uyulmasının, çalışanların, firmaların, üretim ve hizmet kapasitesiyle istihdamın korunmasının önemi vurgulanarak, kısa çalışma ödeneğinden yararlanma şartlarının da iyileştirildiği belirtildi. Başvuru için gereken belge sayısının düşürüldüğü vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Bizler de şimdi hep birlikte diyoruz ki ‘Çalışanını işten çıkarma, istihdamını koru, ihtiyacın olan kaynak kısa çalışma ödeneğinde.’ Faaliyetlerini durduran veya azaltan firmalarımız, 3 ay süreyle çalışanlarının maaşlarını buradan karşılayabilir. Tüm firmalarımızı, bu imkânı kullanmaya çağırıyoruz.”

Çağrıya imza veren meslek örgütleri şöyle:

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği, DEİK, Hak-İş, KAGİDER, Memur-SEN, MÜSİAD, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu, TÜMSİAD, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu, TÜSİAD, Türk Veteriner Hekimler Birliği, Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Emekliler Derneği, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kooperatifleri, TESK, TÜGİAD, Türkiye Genç İşadamları Konfederasyonu, TİM, TİKAD, Türk-İş, TİSK, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye Müteahhitler Birliği, Türkiye Noterler Birliği, TOBB, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu, TOBB Genç Girişimciler Kurulu, TÜRSAB, YASED.

‘İSTİHDAMI KORUYALIM’

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, “Koronavirüs sürecinin başından beri ‘önce sağlığımız, sonra da işletmelerimizin sağlığı’ dedik. Sağlığımızla birlikte işletmelerimizin ve istihdamımızın sağlığını korumak önceliğimiz olmalı. Özellikle istihdamımızı koruyamazsak zincirin önemli bir halkasını kırmış oluruz” dedi.



İŞTEN ÇIKARMALAR ACİLEN YASAKLANMALI

Kısa çalışma ödeneğini adres gösteren 29 örgütün çağrısının içeriğine katılmadıklarını söyleyen DİSK Başkanı Arzu Çer-kezoğlu ise KESK, TMMOB ve TBB ile imzaya açtıkları 7 Acil Önlem metnindeki talepleri hatırlattı. Hükümetten talep edilen önlemler şöyle:

“Temel, zorunlu ve acil mal ve hizmet üreten işler dışında bütün işlerde salgın süresince çalışma acilen durdurulmalıdır. Salgın süresince işten çıkarmalar yasaklanmalı, küçük esnaf desteklenmeli, çalışanlara ücretli izin verilmeli ve işsizler için ise koşulsuz işsizlik maaşı ödenmelidir. Tüketicinin borçları ertelenmelidir. Özel sağlık kuruluşları kamu kontrolüne geçirilmelidir. Bilgi paylaşımında açık ve şeffaf olunmalıdır.

Başta hekimler, sağlık ve belediye çalışanları olmak üzere, tüm zorunlu işlerde koruyucu ekipman başta olmak üzere bütün eksiklikler giderilmelidir. Hiçbir geliri ve birikimi olmayan yoksullar, göçmenler ve tutuklu/hükümlüler için yaşamlarını ve sağlıklarını koruyacak fiili ve yasal düzenlemeler hayata geçirilmelidir.”