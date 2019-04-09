Netflix’in yeni dizisi Atiye’nin setinde iş cinayeti

Oyuncular Sendikası'nın açıklamasına göre, Netflix’in yeni dizisi Atiye’nin setinde çalışan Hasan Karatay sette geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirdi.

Sendika'nın açıklamasında Karatay'ın ağır ihmaller sonucu yaşamını yitirdiği ifade edilerek şunlar dendi:

"06.04.2019 tarihinde OG Medya isimli yapım şirketinin "Atiye" (The Gift) Netflix internet dizisinin setinde çalıştığı sırada set işçisi arkadaşımız Hasan Karatay'ın ağır ihmaller sonucu bir "iş kazası" geçirdiğini ve 09.04.2019 salı günü hayatını kaybetmiş olduğunu üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz.

Kamera arkası ve önünde çalışanlar olarak yapım şirket yetkililerini kazanın nasıl gerçekleştiği ile ilgili kamuoyu açıklamasına çağırıyor, güvenli, sağlıklı, riskler ve tehlikelerin tespit edildiği önlemlerin alındığı işyerleri istiyoruz."