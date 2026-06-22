Son Dakika... Ankara Valiliği duyurdu: NATO 'yasakları' artıyor

Ankara Valiliği, 7-8 Temmuz'da yapılacak 36. NATO Zirvesi kapsamında 28 Haziran saat 00.00’dan 10 Temmuz saat 23.59’a kadar toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, oturma eylemi, miting, stant açma ve benzeri etkinliklerin yasaklandığını açıkladı.

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"NATO zirvesinin yapılacağı alanlar, delegasyonun konaklayacağı yerler ve geçiş yapacağı güzergahlar başta olmak üzere belirlenen hassas bölgelere yetkisiz araç ve şahısların girişinin engellenmesine karar verilmiştir.

Açık ve kapalı alanda yapılacak toplanma, toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, protesto eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, el ilanı/bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma vb. eylem/etkinlikler 28 Haziran 2026 günü saat 00.00’dan 10 Temmuz 2026 günü saat 23.59’a kadar, 13 gün süre ile yasaklanmıştır."

DAHA ÖNCE AÇIKLANAN 'ÖNLEMLER'

7-8 Temmuz tarihlerinde NATO Zirvesi'nin düzenleneceğini Ankara'da "kırmızı alan" uygulaması yapılacak. Esenboğa Havalimanı ile zirve için kullanılacak Etimesgut Havalimanı güzergahları, Saray'ın bulunduğu Söğütözü Mahallesi, zirve katılımcılarının konaklayacağı otellerin çevresi ve geçiş güzergahları kırmızı alan olarak belirlenecek.

KAMUDA ÇALIŞAN PERSONELE 'İZİN'

Ankara Valiliği, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında kentte uygulanacak idari izin ve etkinlik tedbirlerine ilişkin yazı yayımladı.

Valilik yazısına göre, Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle ilçeleri sınırlarında bulunan kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelden, zirvede görevli olanlar ve kritik hizmet alanlarında çalışanlar dışındakiler idari izinli sayılacak.

Sağlık, güvenlik, göç, ulaşım, lojistik, 112 Acil Çağrı Merkezi, altyapı, haberleşme, itfaiye, acil durum ve afet yönetimi gibi devamında zorunluluk bulunan alanlarda görev yapan personel ise idari izin kapsamında olmayacak ve görevine devam edecek.

6-12 TEMMUZ ARASINDA KAMUYA AÇIK ETKİNLİKLER DURDURULDU

Valilik, 6 Temmuz Pazartesi günü saat 06.00 ile 12 Temmuz Pazar günü saat 24.00 arasında kamu kurumları, kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenecek sınav, sempozyum, panel, mezuniyet töreni, şenlik, konser, eğlence, kutlama ve benzeri kamuya açık etkinliklerin durdurulduğunu bildirdi.

Ayrıca zirve kapsamında güvenlik birimlerince belirlenecek geliş-gidiş güzergâhlarında, misafirlerin konakladığı oteller bölgesi ve çevresinde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi’nin bulunduğu bölgelerde trafiği aksatacak, toplu geliş-gidişlere ve toplanmalara neden olacak etkinliklere izin verilmeyecek.

ETİMESGUT HAVALİMANI AÇILDI

Etimesgut Havalimanı, "Ankara Havalimanı" ismi ve "ANK" koduyla 15 Haziran Pazartesi törenle açıldı.

Havalimanı; NATO Zirvesi başta olmak üzere devlet başkanları, diplomatik heyetler ve protokol uçuşları için kullanılacak.

Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne ilişkin hazırlıklar devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump ve AB liderlerinin de katılacağı zirvede, olası bir protesto yaşanma ihtimaline karşı polisiye önlemlerin yanı sıra diğer ülkelerle istihbarat paylaşımına da gidilecek ve hakkında rapor olanların Başkent'e girişine izin verilmeyecek.

'BOYA-BADANA' SEFERBERLİĞİ

7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da yapılacak 36'ncı NATO Zirvesi nedeniyle kent genelinde yapılan hazırlıklara ''boya-badana'' seferberliği de eklendi.

Esenboğa Havalimanı protokol yolunda bulunan binaların dış cepheleri boyanmaya başlandı. Belediye ekiplerinin ücretsiz olarak yaptığı boyama işlemiyle, zirveye gelecek yabancı delegasyonlara güzergah üzerindeki evlerin bakımsız görüntüsünün gizlenmesi hedefleniyor.

Güzergâh üzerinde kalan yollar yenilenirken için bazı yolların etrafına da kötü görüntünün önüne geçilmesi için bariyer çekildiği belirtiliyor.

SOKAK KÖPEKLERİ TOPLATILACAK

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyelerine gönderdiği yazıda, sahipsiz köpeklerin zirve öncesinde toplanması yönünde talimat verildi.