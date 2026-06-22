AKP Sözcüsü Çelik, partisinin 'cumhurbaşkanı adayını' açıkladı: Dikkat çeken 'Bahçeli' vurgusu

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, AKP Genel Merkezi'nde MKYK toplantısına ilişkin olarak basın açıklaması gerçekleştirdi.

Çelik şunları söyledi:

"ABD ve İsrail'in İran'a saldırılmasından sonra ortaya çıkan tablo son derece üzücü. Uluslararası sistemi sarsan birtakım sonuçlar çıkardı. İran'a yapılan saldırının yanlış olduğunu uluslararası hukuka, meşruiyete aykırı olduğunu ifade ettik. İşin esasında İsrail'in siyonist yayılmacılığının bölgemize ödettiği bedellerden bir tanesidir. Halen devam etmektedir. Lübnan'da önemli bir bölgeyi hedef almaktadırlar. Batı Şeria'da kalıcı askeri üs kurarak, Filistin devletini engellemeye yönük bir tutum ortaya koymuştur. Gazze'de saldırılar devam etmektedir. Siyonist saldırganlık kardeş İran'ı da hedef almıştır. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu değerlendirmelerin ne kadar ufku gören, hakkaniyetli değerlendirmeler olduğu görülmüştür.

Hakkaniyetsiz ve hukuka aykırı saldırıdır. 60 günlü süre içinde pek çok başlık ele alınacak. Son derece kırılgan bir durum olduğunu ifade etmek isterim. Hürmüz Boğazı, zenginleştirilmiş uranyumla ilgili bir soru konu var. İsrail'li bakanların bunu sabote etmek için şimdiden radikal açıklamalarını duyuyoruz. Güçlü bir irade konulması ve İsrail'in saldırganlığına karşı güçlü bir duruş sergilenmelidir. İsrail saldırganlığının bütün bir dünyayı domine etmek üzere saldırganlığını sürdürdüğü herkes tarafından görülüyor. Gelinen nokta dünya barışı için önemlidir. Bu 60 günlük sürenin çatışmasız şekilde gerilimlerin ve tehditlerin olmaması gerekiir. Siyonist saldırganlığın kaos yaratma stratejisi, soykırım çetesinin insanlık dışından başka kimsenin menfaati yoktur. Herkesi sürece destek vermeye, barışı korumaya davet ediyoruz.

"SAYIN BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Sayın Bahçeli'nin açıklamaları son derece önemli. Partimiz açısından Cumhurbaşkanı adayımız önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Partimizin bütün organları kararlı duruş sergilemektedir. Sayın Bahçeli'nin açıklamalarına teşekkür ediyoruz. Kendileri daha önce de kararlı ve nazik şekilde bunu ifade etmişlerdi. Erken seçimi reddeden açıklamalarına dönük hem de sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığını ittifakın ortak adayı olması, güçlü iradeyi yansıtması bakımından Cumhur İttifakı'nın birliği beraberliği bir kez daha ortaya çıkmıştır. Değerli büyüğümüz Bahçeli'ye buradan şükranlarımızı arz ediyoruz."