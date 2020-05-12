Çalışmazsak koronadan değil açlıktan ölürüz

12 Mayıs 2020 Salı, 02:00

Mevsimlik tarım işçileri, ulaşımda ve tarlada çalışırken alınan önlemlerin yetersizliğinden yakınıyor. İşçiler, maske ve dezenfektan sıkıntıları yaşıyor, taşıma araçlarında da üst üste ve ayakta yolculuk yapıyor. İşçilerin sorumlusu “Dayıbaşı” Vedat Akyüz, tarla sahiplerinin servis araçlarında yolcu sayısının yarı yarıya uygulanmasına yönelik kuralına uymadıklarını, itiraz ettiklerini ve maske konusunda da hiçbir desteğin gelmediğini söyledi.

Türkiye’nin birçok bölgesinde şu sıralarda soğan, patates hasadı, çapalama, meyve seyreltme işleri sürüyor. Kalkınma Atölyesi’nden Ertan Karabıyık, “Özellikle Adana’dan tarım aracılarından her gün şikâyetler alıyoruz. Mevsimlik gezici tarım işçileri maske, tarla ve bahçeye ulaşım ile dezenfektan konusunda çok büyük sıkıntılar yaşadıklarını dile getiriyorlar. Tarla/bahçe sahipleri, tüccarlar tarla/bahçe ulaşımında tedbirlere uygun seyahat için ortaya çıkan maliyetleri karşılamadıkları, maske temin etmedikleri ve dezenfektan satın alacak yer bulamadıklarını dile getiriyorlar” dedi.

Tedbirler nedeniyle tarlaya ulaşım maliyetinin 2-3 kat arttığını dile getiren Karabıyık, “Bu maliyetleri karşılaması gereken çiftçiler, tüccarlar veya firmalar kendi maliyetleri de artacağı için ödemeye yanaşmıyorlar. Bu da hem işçileri hem de tarım aracılarını zor durumda bırakıyor. Yol kontrolünde kişisel mesafeye uyulmadığı için ceza da ödüyorlar. Ayrıca mevsimlik gezici tarım işçilerinin hem ulaşım esnasında hem de tarlada maske kullanmaları gerekiyor. Ancak maske bulunmuyor ve bunun kim tarafından karşılanacağı belli değil. Adana Ovası için en azından günde 100 bine yakın maske ihtiyacı olduğunu sanıyoruz. Ziraat odaları, kamu kurumları, insani yardım kuruluşları, belediyeler, ticaret odaları, firmalar, ihracatçılar bu sürece aktif olarak katılmalı” diye konuştu.



