Camide, ramazan programına katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a tepki!
CHP Bursa il Başkanı İsmet Karaca, AKP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın Ulu Camii'nde yapılan ‘Ramazan İklimi’ adlı programa katılmasını eleştirdi. Karaca,"Camiler ibadet yeridir, şov sahnesi değil" dedi.
CHP Bursa il Başkanı İsmet Karaca, AKP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş, cuma akşamı Ulu Camii’nde düzenlenen ‘Ramazan İklimi' adlı programa katılmasını eleştirdi.
“STÜDYO OLDUĞUNU DA GÖRDÜK”
Konuyla ilgili açıklama yapan CHP il başkanı Karaca, “AKP’li politikacıların camilerde politika yapmasına, cemaattan oy istemelerine bile neredeyse alışacaktık ki, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş Ulu Camii’yi iftar programı için TV stüdyosuna dönüştürdüğünü de gördük” ifadelerini kullandı.
“BU TÜR ŞOVLARI DOĞRU BULMUYORUZ”
Camilerin şov yeri olmadığını belirten Karaca,”Salgın yüzünden vakit namazlarının yanı sıra cuma ve teravih namazları için de cemaatin buluşamadığı camiler öylesine mahzun kalmışken, Ramazan ayının kutsiyetine de, camilerde hayat bulan uhrevi havaya ve ağırbaşlılığa da aykırı düşen bu tür şovlar için kullanılmasını doğru bulmuyoruz. Alinur Aktaş’a hatırlatmak isteriz. Camiler ibadet yeridir, şov sahnesi değil” dedi.
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