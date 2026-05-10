Emniyet'ten Pazarcı’nın çakarlı aracına ilişkin açıklama: Araç 30 gün trafikten men edildi, ehliyete el konuldu

İktidara yakınlığıyla bilinen Akşam gazetesinin yazarlarından Emin Pazarcı’nın kızı avukat Begüm Ece Pazarcı’nın çakarlı araçla Galatasaray maçına gittiği anlara ilişkin paylaşımı sosyal medyada gündem olmuştu. Emniyet’ten o görüntülere ilişkin açıklama geldi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yaptığı yazılı açıklamada; Pazarcı’nın adına düzenlenmiş herhangi bir koruma kararı ve geçiş üstünlüğü bulunmadığını bu sebeple Begüm Pazarcı’ya idari para cezası uygulandığını, ayrıca aracın 30 gün süreyle trafikten men edildiğini, Pazarcı’nın sürücü belgesine de 30 gün el konulduğu bildirdi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bazı sosyal medya platformlarında, çakar tertibatı bulunan bir araç içerisinde paylaşım yapan B.E.P. isimli şahsa ilişkin görüntülerin yer alması üzerine kamuoyunun bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulmuştur.

Koruma Hizmetleri Yönetmeliği çerçevesinde, görüntülere konu olan şahıs adına düzenlenmiş herhangi bir koruma kararı ve geçiş üstünlüğü bulunmamaktadır.

Söz konusu görüntülerdeki araç tespit edilmiş; 173.392 TL idari para cezası uygulanmış, aracın 30 gün süreyle trafikten men edilmesine ve sürücü belgesinin 30 gün süreyle geri alınmasına yönelik cezai işlemler başlatılmıştır.

Geçiş üstünlüğü hakkının amacı dışında kullanılmasına yönelik denetimlerimiz aralıksız sürdürülmekte olup, mevzuata aykırı hiçbir kullanıma müsamaha gösterilmemektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

NE OLMUŞTU?

Tepkilerin ardından paylaşım silinirken, Akşam gazetesi yazarı Emin Pazarcı yaptığı açıklamada çakarlı aracın kızına değil kendisine ait olduğunu söylemişti.