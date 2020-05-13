Çamlıca kulesinde yangın

Yenİ Çamlıca kulesinde yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevkedildi. Yangın daha sonra kontrol altına alındı.

DHA
13 Mayıs 2020 Çarşamba, 09:18


Yenİ Çamlıca kulesinde yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevkedildi. Kuleden duman yükseldiği görüldü.

Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken itfaiyenin incelemesi sürüyor.



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