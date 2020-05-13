Çamlıca kulesinde yangın
Yenİ Çamlıca kulesinde yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevkedildi. Yangın daha sonra kontrol altına alındı.
Yenİ Çamlıca kulesinde yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevkedildi. Kuleden duman yükseldiği görüldü.
Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken itfaiyenin incelemesi sürüyor.
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