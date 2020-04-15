Can Bonomo evlerinize konuk olacak

Sevilen şarkıcı Can Bonomo’nun online konseri bu hafta sonu müzikseverlerle.

cumhuriyet.com.tr
15 Nisan 2020 Çarşamba, 14:12

Yapı Kredi bomontiada, Worldcard sponsorluğunda düzenlediği World Akustik Konserleri serisine Instagram’da canlı yayın üzerinden devam ediyor. 

Alaturka nağmelerden, rock melodilere uzanan özgün şarkıları ile başarılı performans sergileyen Can Bonomo da World Akustik Konserleri serisi kapsamında sevenleriyle buluşacak.

Can Bonomo 18 Nisan Cumartesi saat 21.00’de Yapı Kredi bomontiada Instagram hesabında (@yapikredibomontiada) olacak. 



Video Haberler