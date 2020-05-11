Canan Kaftancıoğlu'ndan AVM çıkışı: Yanlış yapıyorsunuz

11 Mayıs 2020 Pazartesi, 12:49

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 'normalleşme' adımları kapsamında bugün alışveriş merkezlerinin (AVM) açılması kararına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.



"Salgın bitmedi, yanlış yapıyorsunuz" diyen Kaftancıoğlu, "bugün AVM’lerde çalışan 1 milyondan fazla vatandaşımızı da salgın riskinin ortasına attı. AVM çalışanlarının kaygılarını ve taleplerini duymak zorundasınız. Duyuracağız" ifadelerini kullandı.

Kafancıoğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Bugün AVM’ler açıldı. AVM çalışanlarının ne düşündüğünü, ne talep ettiğini soran olmadı. İktidar her zamanki gibi mesele işçiler olunca halktan değil sermaye sahiplerinden icazet aldı. Salgın bitmedi, yanlış yapıyorsunuz.

İktidarın normalleşme adı altında ilk aklına gelen AVM’leri açmak oldu. Dertleri salgınla mücadele ya da normalleşme değil. Salgın devam ediyor, ama iktidarın ne halkı ne de işvereni destekleyecek bir bütçesi yok.

Halka karşılıksız desteği geçiyorum; temel ihtiyaç kredisi bile veremeyen iktidar, bugün AVM’lerde çalışan 1 milyondan fazla vatandaşımızı da salgın riskinin ortasına attı. AVM çalışanlarının kaygılarını ve taleplerini duymak zorundasınız. Duyuracağız."