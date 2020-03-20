Cannes Film Festivali koronavirüs nedeniyle ertelendi

20 Mart 2020 Cuma, 06:00

Fransa'da 12-23 Mayıs'ta yapılması planlanan 73. Cannes Film Festivali, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ertelendi.

Cannes Film Festivali, sinema dünyasının en önemli etkinliklerinden biri olarak gösteriliyor.

Fransa'da resmi verilere göre, şu ana kadar salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 372'ye, vaka sayısı 10 bin 995'e yükseldi.