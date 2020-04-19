Çapkın ve tatlı serserinin vedası

19 Nisan 2020 Pazar, 06:00

Babamın delikanlılığı için Ayhan Işık’ın bıyıkları neyi temsil ediyorsa benim ergenlik günlerimde de Seyhan Karabay’ın bıyıkları onu ifade ediyordu. Sadece zamanın yüzlerdeki en canti gençlik sembolü olarak bıyıklar mı?

Memleketin rock müzik tarihinin hem en güzel bıyıklı hem de en yakışıklı, en güzel gülen abilerinden biriydi Seyhan Karabay. Üstelik müzik dünyasıyla sınırlı olmayan bu figür, o yılların genç kızlarının da yüreklerini hoplatıyordu, oynadığı fotoroman ve filmlerde. Çapkın ve tatlı serseri rollerin adamıydı.

Sinemaya fotoromandan geçmiş, 17 fotoroman, 11 filmde rol almıştı. Birkaç sanat dalında varlık göstermiş, yanı sıra sayısız işi profesyonellik mertebesinde icra etmiş az sayıdaki yetenekli insandan biriydi. 21 Şubat 1946 tarihinde Adana’da doğmuş, Uğur Dikmen ve Cahit Berkay ile altmışlı yılların başında amatör bir topluluk kurmuş, 1968-70 arasında Cem Karaca ile Apaşlar topluluğunda bas çalmıştı.

Apaşlar’a Faruk Şereftuğ’un yerine dahil olmuştu, “Resimdeki Gözyaşları” rüzgârları esiyordu, ancak Karaca, Karabay’a fotoromanlarda oynaması, bir de Ersen’in “Kozan Dağı” 45’liğinde çalması münasebetiyle içerlemişti. Süreç, bazı eleman değişiklikleri ile farklı şekilde ilerleyince yollar ayrılmıştı. Ersen ve Kardaşlar ile 1975 yılına kadar çalışmış, 1974-75 arasında da Seyhan Karabay ve Kardaşlar olarak devam etmiş, burada çaldığı ıklığ ile Anadolu pop mirasına ciddi bir katkıda bulunmuştu.

BODRUM’UN SİMGESİ...

1974 yılında Perihan Savaş’ın oynadığı “Gerçek” filminin müziklerinden oluşan “Nem Kaldı?” 45’liğini çıkarmış, aynı yıl Selda Bağcan’lı kadroyla “Anayasso”yu kaydetmişlerdi. 1973 yılında sinema oyuncusu Arzu Okay ile nişanlanmış, 1977 yılında Seyyal Taner ve Sedat Avcı’yla 25. Saat adlı topluluğu kurmuştu.

Animals’ın “House of the Rising Sun” şarkısını “Serseri” ismiyle seslendirmişti. “Kara Sevda” ile “Hasan Kalesi”nin bestecisiydi. Galatasaraylı spor spikeri Ümit Aktan’ın, centilmen bir Fenerbahçeli olarak amcasıydı. Seksenlere kadar sevdiği sanatları mutluluk içinde sürdürüyordu Karabay. Ancak askeri darbe sonrasında tüm hayatımız yozlaşınca Karabay da kabuğuna çekilmiş, bilhassa müzik dünyasından uzaklaşmıştı. Rüzgâr sörfü öğretmenliği yapmıştı.

Deniz âşığı olduğundan 1983 yılında Bodrum Bitez’e yerleşen Karabay, tekne kiralama, emlakçılık ve profesyonel yat kaptanlığı yapmaktaydı. Aktif ve hayat dolu tarzıyla Zeki Müren’e nazire yaparcasına Bodrum’un simge insanı haline gelmişti. İzmir’de sarılık ve safrakesesi rahatsızlığıyla hayata veda etti Seyhan Karabay, 17 Nisan tarihinde. Fani vücudu göçtü ama başta bıyıklarının üzerindeki sembol duygular olmak üzere arkasında bıraktığı güzel anılar kaldı. Şimdi o duru sesi her gün akşam üzeri uğrayıp çay içtiği, neşeli, sohbetleriyle insanları mutlu ettiği o Bodrum kafesinin duvarlarında çınlıyor. ([email protected])