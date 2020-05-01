‘Çarklar emeğimizle dönüyor öyleyse biz değiştirebiliriz’

01 Mayıs 2020 Cuma, 06:00

Samsun’da HAK-İŞ Konfederasyonu tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda 1 Mayıs bildirisi okundu. DİSK, KESK, TMMOB, TTB, TÜRK-İŞ ise İstiklal Caddesi Süleymaniye Geçidi’nde basın açıklaması yaptı.

Balkonlar 1 Mayıs ile ilgili pankartlarla donatılarak, 1 Mayıs Marşı okundu. KESK Sözcüsü Yılmaz Tuluk, “Bu düzenin çarkları bizim emeğimizle, aklımızla, bilgimizle dönüyor, öyle ise biz bu düzeni emekten, demokrasiden, barıştan yana değiştirebiliriz. Biz emekçiler toplumun yararını esas alan yeni bir toplumsal düzeni kurmak için seferber olacağız” dedi.