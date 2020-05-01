‘Çarklar emeğimizle dönüyor öyleyse biz değiştirebiliriz’
HAK-İŞ Konfederasyonu tarafından birçok kentte basın açıklamaları yapıldı. Gaziantep’te Kırkayak Parkı’nda, düzenlenen eylemde konuşan Şube Başkanı Halil İbrahim Tanrıöver tüm sağlık emekçileri için eşit hak istediklerini söyledi.
Samsun’da HAK-İŞ Konfederasyonu tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda 1 Mayıs bildirisi okundu. DİSK, KESK, TMMOB, TTB, TÜRK-İŞ ise İstiklal Caddesi Süleymaniye Geçidi’nde basın açıklaması yaptı.
Balkonlar 1 Mayıs ile ilgili pankartlarla donatılarak, 1 Mayıs Marşı okundu. KESK Sözcüsü Yılmaz Tuluk, “Bu düzenin çarkları bizim emeğimizle, aklımızla, bilgimizle dönüyor, öyle ise biz bu düzeni emekten, demokrasiden, barıştan yana değiştirebiliriz. Biz emekçiler toplumun yararını esas alan yeni bir toplumsal düzeni kurmak için seferber olacağız” dedi.
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