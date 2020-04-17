Caroline Koç'un annesi koronavirüsten yaşamını yitirdi

Yaşamını yitiren iş insanı Mustafa Koç'un eşi Caroline Koç’un annesi Marianne Graud, koronavirüs nedeniyle İzmir'de yaşamını yitirdi.

cumhuriyet.com.tr
17 Nisan 2020 Cuma, 20:46

21 Ocak 2016'da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç’un eşi Caroline Koç’un annesi Marianne Graud, koronavirüs nedeniyle İzmir’de yaşamını yitirdi.

Graud’un vefatını torunu Aylin Koç sosyal medya hesabından, 'Muhteşem, güzel büyükannem. Seni seviyorum Mormor, özleyeceğiz. Rahat uyu' mesajıyla duyurdu.


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