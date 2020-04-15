Çavuşoğlu: Kendimizin tıbbi ekipman ihtiyacı olmasına rağmen 34 ülkeye yardım elimizi uzattık

15 Nisan 2020 Çarşamba, 14:11

Bakan Çavuşoğlu, Washington DC merkezli düşünce kuruluşları Atlantic Council ve Türk Miras Vakfının (THO) ortaklaşa düzenlediği ve video konferans üzerinden yapılan "Yarını belirlemek için bugün ne yapılmalı?" başlıklı panelde, Türkiye'nin Kovid-19 salgını ile mücadelesini anlattı.

Çavuşoğlu, salgının ortaya çıkışıyla yurt dışındaki vatandaşların ülkeye getirilmesi için Dışişleri Bakanlığı bünyesinde kurulan koordinasyon ve destek merkezinin 7/24 hizmet verdiğini kaydetti.

Merkezin bu süreçte hummalı bir çalışma içerisinde olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, "70'ten fazla ülkeden 25 binden fazla vatandaşımızı ülkemize getirdik. Burada bize çok yardımcı olan ülkelere teşekkür ederim. Şimdi de 50'den fazla ülkeden, 25 bin civarından vatandaşımızı getirmeye hazırlanıyoruz." diye konuştu.

Çavuşoğlu, bu süreçte mülteciler de dahil dezavantajlı grupların da unutulmaması gerektiğine vurgu yaparak, Türkiye'nin bu grupları salgından korumak için elinden geleni yaptığını söyledi.

"34 ÜLKEYE YARDIM ELİMİZİ UZATTIK"

Çavuşoğlu, Türkiye'nin salgın döneminde de "Girişimci ve İnsani Dış Politikasını" devam ettireceğini vurgulayarak, "Kendimizin tıbbi ekipman ihtiyacı olmasına rağmen İngiltere, İtalya ve İspanya gibi önemli müttefiklerimizin de aralarında bulunduğu 34 ülkeye yardım elimizi uzattık. Bunları da siyasi endişelerle yapmadık." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, "Şu ana kadar 104 ülkeden yardım talebi aldık ancak şu anda ne yazık ki hepsinin talebini karşılayamıyoruz. Ona rağmen şu anda Çin ve ABD'nin ardından, dünyada en çok yardım yapan 3. ülkeyiz." bilgisini paylaştı.