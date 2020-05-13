Çayın tadı kaçtı

13 Mayıs 2020 Çarşamba, 02:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaş çay alım fiyatını 3 lira 27 kuruş olarak açıklaması, çay üreticisinde hayal kırıklığı yarattı. Bu yıl en az 4 TL fiyat bekleyen üretici, açıklanan fiyatın üretim maliyetlerini karşılayamayacağını söylüyor.

Rize Ziraat Odası Başkanı Nevzat Paliç, açıklanan yaş çay kilo fiyatının beklentilerinin çok altında kaldığını ve verilen zammı beğenmediklerini söyledi.

Geçen hafta Rize’de çay üreticilerinin sorunlarını dinleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal ve CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, açıklanan rakamla üreticinin enflasyona yenik düşürüldüğünü belirtti.

Dünyada çay üreten ülkelerde hammadde maliyeti yüzde 60-65 aralığında iken, Türkiye’de bu oranın yüzde 75-80 aralığında olduğunu söyleyen Aygun, üreticiye 4 TL fiyatın bile uygun görülmediğini söyledi. “Yine ithalat lobisi öne çıktı” diyen Aygun, Hindistan, Kenya, Sri Lanka’nın kimyasallar ile yetişen çaylarına sonuna kadar kapı açılırken, organik Türk çayına yeterli destek verilmediğini söyledi.

Aygun, çayda açıklanan taban fiyatın dolar karşısında da yetersiz olduğunu vurgulayarak, “Hem dolar bazında hem de enflasyon bazında baktığınız zaman çay üreticisine müjde yok. Çiftçi, enflasyona ve dolara yenik düşürülmüştür. Salgının faturası çay üreticisine çıkartılmıştır” dedi.

Aygun, AKP iktidarında, 2013-2019 döneminde 136 bin ton çay ithalatı yapıldığını ve karşılığında 339 milyon dolar ödendiğini de kaydetti.