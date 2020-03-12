Cem Yılmaz'dan koronavirüs önlemi

12 Mart 2020 Perşembe, 09:49

Cem Yılmaz koronavirüs nedeniyle Avrupa turnesini erteleme ve iptal kararı aldı.

Cem Yılmaz sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Sevgili arkadaşlar,değerli seyircilerim..Hal böyleyken böyle.Avrupa turnesi ile ilgili erteleme ve iptal mecburiyeti oldu. Bilgi aldıkca duyuru yapacağım" dedi.



