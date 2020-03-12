Cem Yılmaz'dan koronavirüs önlemi
Dünya ve Türkiye'nin bir numaralı gündem maddesi haline gelen koronavirüs Cem Yılmaz'ı da etkiledi. Yılmaz, koronavirüs nedeniyle Avrupa turnesini erteledi.
Cem Yılmaz koronavirüs nedeniyle Avrupa turnesini erteleme ve iptal kararı aldı.
Cem Yılmaz sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Sevgili arkadaşlar,değerli seyircilerim..Hal böyleyken böyle.Avrupa turnesi ile ilgili erteleme ve iptal mecburiyeti oldu. Bilgi aldıkca duyuru yapacağım" dedi.
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