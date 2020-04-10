Cenk Tosun, Sergen Yalçın için ne dedi?

10 Nisan 2020 Cuma, 08:49

İngiliz ekibi Everton’a geri dönen eski Beşiktaşlı Cenk Tosun, teknik direktör Sergen Yalçın’ı övdü.

Sakatlığı nedeniyle C.Palace’la yolları ayrılan Cenk Tosun, “Gaziantepspor'da bir süre Sergen Yalçın hoca ile çalıştım. Çok da sevdiğim bir hoca, takdir ettiğim bir insan. Futbolculuk hayatını konuşmaya bile gerek yok, Türkiye'de büyük efsanelerden biri.

Türkiye'de en hoşuma giden futbolcu Jose Sosa, Trabzonspor'da oynayan. Benim gözümde en iyi futbolcu. Sosa mı, Talisca mı? Bence Sosa.

Sakatlığıma gelirsek, düzeliyorum. Ayağım gün geçtikçe daha iyiye gidiyor. Dün ameliyattan sonra 1 ay oldu. Allah'a şükür iyi gidiyor. 6-7 ay sürecek gibi görünüyor. Hala değneklerleyim ama biraz basabiliyorum artık. 4 hafta hiç bastırtmadılar. Şu anda yüzde 50 basabiliyorum ayağımı.”

