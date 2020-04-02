Cerrahpaşa'da bir profesör daha koronavirüsten hayatını kaybetti

02 Nisan 2020 Perşembe, 11:41

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirmesinin ardından, virüse yakalanan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi emekli öğretim üyesi patoloji uzmanı Prof Dr. Feriha Öz yaşamını yitirdi. Feriha Öz emekli olduktan sonra Edirne’de yerleşmişti.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen, sosyal medya hesabında Öz'ün yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Patoloji Dernekleri Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Kemal Bakır da yaptığı açıklamada, “Değerli meslektaşlarım, Tüm patoloji camiasına bilimsel yanı ile katkı sunmuş, sosyal yanıyla da hepimize dokunmuş ve her zamanki güler yüzüyle bizlere moral vermiş değerli hocamız Prof. Dr. Feriha Öz’ü kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Allahtan rahmet diliyoruz. Tüm yakınlarına ve patoloji camiasına baş sağlığı diliyoruz. Bizleri yetiştiren hocamızın yolundan yürümeye devam edeceğiz” dedi.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde görevli Cemil Taşçıoğlu da dün koronavirüsten hayatını kaybetmişti.