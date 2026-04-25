'Çocuklarıma miras bırakmayacağım' demişti... İbrahim Tatlıses'in kızı Gülşen Tatlıses'ten manidar paylaşım!

Geçtiğimiz günlerde geçirdiği ağır enfeksiyon ve safra kesesi ameliyatının ardından sağlığına kavuşan İbrahim Tatlıses, taburcu olur olmaz vasiyetiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çocuklarına miras bırakmayacağını ve servetini devlete bağışladığını duyuran Tatlıses’e, ilk eşi Adalet Durak’tan olan kızı Gülşen Tatlıses’ten yanıt gecikmedi.

TATLISES: "KURUŞ YOK, KAPILAR AÇILIYOR YETMİYOR MU?"

Hastaneden çıktıktan sonra vasiyet sorularını yanıtlayan sanatçı, evlatlarına karşı kırgınlığını gizlemedi. Tatlıses, "Vasiyetimi hazırladım, devlete bıraktım. Bazıları yüzünden diğerleri de mağdur oldu. Kuruş yok çocuklara. Ben onlara 'İbrahim Tatlıses' ismini bıraktım, her kapı onlara açılıyor ama kullanmasını bilemediler" diyerek çocuklarına kapıyı kapattı.

GÜLŞEN TATLISES’TEN "VAKİT" GÖNDERMESİ

Babasının bu sert açıklamalarının ardından gözlerin çevrildiği Şanlıurfa’da yaşayan kızı Gülşen Tatlıses, sosyal medya hesabından manidar bir mesaj paylaştı. Gülşen Tatlıses, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ben hayatın meşgalesinde bana yer açabilen insanları seviyorum. Hepimiz meşgulüz zaten."

Bu sözler, magazin kulislerinde "babasının çocuklarına vakit ayırmadığına veya manevi bağların zayıflığına" yönelik bir sitem olarak yorumlandı.

7 ÇOCUK VE BİTMEYEN TARTIŞMALAR

Daha önce "Şimdiki aklım olsaydı 7 çocuk yapmazdım" diyen İbrahim Tatlıses’in aile tablosu oldukça kalabalık ve fırtınalı:

Adalet Durak: Ahmet, Gülden, Gülşen.

Perihan Savaş: Melek Zübeyde.

Derya Tuna: İdo.

Işıl Çıtak: Dilan Çıtak.

Ayşegül Yıldız: Elif Ada.

Özellikle kızı Dilan Çıtak ile yaşadığı gerginliklerin ardından gelen bu "miras" restinin, aile içindeki dengeleri nasıl değiştireceği merak konusu olmaya devam ediyor.