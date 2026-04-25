Macron Atina’da konuştu:

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD ve İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü askeri operasyonların bölgeyi istikrarsızlaştırdığı, Doğu Akdeniz’de donanmaların karşı karşıya geldiği kritik bir dönemde Atina’dan, tepki çeken mesajlar verdi.

Avrupa’ya birlik ve stratejik özerklik çağrısı yapan Macron, Türkiye’ye yönelik ifadeleriyle 'barış ve denge' arayışının sürdüğü bir ortamda tansiyonu yükseltebilecek bir çıkışa imza attı.

Macron, Atina’da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye’den gelebilecek olası bir 'tehdit' durumunda, Fransa’nın Yunanistan’ın yanında olacağını söyledi. Fransız lider sözlerine, "Burada olacağız. Fransa-Yunanistan ittifakı budur" diyerek devam etti.

Macron ayrıca, Yunanistan'ın AB’nin karşılıklı savunma yükümlülüklerini ciddiye alması gerektiğini belirterek, Orta Doğu’daki çatışmalar sırasında Kıbrıs’a verilen desteği örnek gösterdi.

"UYANMAMIZ GEREKİYOR"

Macron, konuşmasının devamında ABD, Rusya ve Çin'in Avrupa’ya yönelik tutumuna dikkat çekerek, Avrupa Birliği’nin 'güven kazanması' ve uluslararası saygı elde etmesi için 'eşsiz bir anla' karşı karşıya olduğunu öne sürdü.

“Eğer biz kendimize inanmazsak, başkalarının bir anda gelip bizi çok iyi olarak görmesini bekleyemeyiz,” diyen Macron, "ABD, Rusya ve Çin'in Avrupa’ya karşı olduğu böyle bir anı küçümsememeliyiz. Bu bizim için doğru an. Uyanmamız gerekiyor,” ifadelerini kullandı.

TRUMP’A YAKLAŞIM

Macron, ABD Başkanı Donald Trump ile ilişkiler konusunda, “Liderler yorum yapmak için değil, hareket etmek ve karar almak için vardır,” dedi.

ABD’nin 'Önce Amerika' yaklaşımının Trump’tan önce başladığını ve ondan sonra da süreceğini savunan Macron, Avrupa’nın bu nedenle daha hızlı hareket ederek bağımsızlığını artırması gerektiğini ifade etti.

'NÜKLEER ENERJİ' VURGUSU

Mitsotakis ise konuşmasında, küresel dengelerdeki değişime işaret ederek AB’nin 'stratejik ekonomisini' güçlendirmesi gerektiğini söyledi ve bu bağlamda Fransa-Yunanistan savunma anlaşmasını örnek gösterdi.

“Savunmada daha fazla sorumluluk almalıyız, daha fazla ve daha ölçekli harcama yapmalıyız” diyen Mitsotakis ayrıca, AB’nin rekabet gücünü artırması gerektiğini belirterek, Mario Draghi raporunun Avrupa’nın sorunlarını ve fırsatlarını ortaya koyduğunu söyledi.

AB içinde artık ne yapılması gerektiği konusunda genel bir uzlaşı olduğunu öne süren Yunan lider, tek pazar, enerji piyasası ve diğer kritik alanlarda somut adımlar atılması gerektiğini dile getirdi.

Önümüzdeki beş yıl için önceliğinin 'gerçek bir enerji birliği' olduğunu belirten Mitsotakis, bunun nükleer enerjiyi de kapsaması gerektiğini vurguladı.

ÇİN'LE REKABET

Her iki lider de Avrupa şirketlerinin ABD ve Çinli rakiplerle rekabet edebilmesi için daha eşit koşullara ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Aşırı düzenlemelerin Avrupa’nın rekabet gücünü zayıflattığını savunan liderler, Avrupa şirketlerine 'Avrupa tercihi' tanınması gerektiği konusunda hemfikir oldu.

Macron, sermaye piyasaları birliği sayesinde Avrupa tasarruflarının Avrupa’daki inovasyon ve yatırımlara yönlendirilebileceğini söyledi.

Mitsotakis ise AB genelinde girişimler için ortak hukuki zemin oluşturulmasının, ABD’ye giden Avrupalı girişimcilerin geri dönmesini sağlayabileceğini belirtti.